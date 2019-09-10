Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной

66-летний британский и американский актер Пирс Броснан, сыгравший 007-го суперагента в четырех лентах серии, одобрительно отозвался о давно циркулирующей идее отдать главную роль в одном из новых фильмов линейки женщине. Первый шаг в сторону чего уже сделан.

В юбилейном, 25-й "бондофильме", после которого Дэниэл Крэг покидает франшизу, 007-го сыграла темнокожая актриса (комбо!) Лашана Линч. И Броснан тому аплодирует, будучи уверен - решение это верное.

"Да! За сорок лет мы уже досыта насмотрелись на то, как это делают парни. А теперь - с дороги, пацаны: настало время для женщины", - цитирует THR пышущего энтузиазмом артиста. (Можно подумать, новому фильму и без того горестей мало.)

При этом Броснан добавил, что женщина-Бонд - это "волнующе и захватывающе". Но далее усомнился, что столь радикальная встряска может случиться с серией при нынешних продюсерах. Барбара Брокколи ранее на такого рода поползновения ответила однозначно, заявив, что Бонд был задуман как мужской персонаж и таковым и останется.

С другой стороны, движение #MeToo, по мнению Броснана, тему актуализировало, так что гендерная рокировка Бонда - лишь вопрос времени.