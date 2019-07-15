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Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Новости
    15.07.2019, 10:15
Текст:   Олег Усков
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Создатели "бондианы" прислушались к гневным голосам, призывающим сделать после Дэниэла Крэйга нового агента 007 либо женщиной, либо темнокожим, либо транссексуалом. Причем дуплетом завалив, что называется, двух зайцев.

Как пишет Daily Mail, вопреки заверениям продюсера Барбары Брокколи, что 007-й создавался как мужской персонаж, таковым и останется, очередным суперагентом может стать все-таки женщина. И, понятно, чернокожая (дальнейшие ее ТТХ продолжите по списку сами). Благодарить за это стоит сценаристку Фиби Уоллер-Бридж, создательницу сериала "Убивая Еву".

Фото: kinopoisk.ru
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Естественно, в Сети тут же развернулась истерия. Подпитанная еще не утихшим шоком от темнокожей русалочки.

Меж тем официального подтверждения этому твисту от студии еще нет. Лишь информация от инсайдеров, что Крэйга под номером 007 заменила 31-летняя британка Лашана Линч (Мария Рэмбо из "Капитана Марвел").

Согласно сюжету, героиню Линч ввели в сценарий в то время, пока Джеймс Бонд прохлаждался на Ямайке. Но далее им предстоит сражаться на пару. Причем, напирает источник, не без лирической составляющей.

"Этот тот самый момент, когда зритель уронит свой попкорн, - нагнетает инсайдер. - В начале фильма есть ключевая сцена, где М говорит: "Заходите, 007" - и входит Лашана, потрясающе красивая чернокожая женщина".

В настоящее время 25-го "Бонда" снимают в Италии и Великобритании. Премьера - 13 февраля 2020 года.

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