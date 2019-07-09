Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный эмоционально отреагировал на новость о том, что русалка Ариэль в игровом ремейке анимационного "диснеевского" хита станет темнокожей. По мнению артиста, все это уже явный перехлест по части толерантности.

"Вот кто мне скажет: ЭТО ЧТО!?!? В новом фильме компании Дисней "Русалочку" будет играть темнокожая актриса!!! В какой стране мира сейчас притесняют негров (это Русское слово не несущее негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!, что они так активно продвигают свои позиции!?" - горячится Эдгард в своем Instagram. Далее недоумевая, "почему общество ведётся на эту фигню!?". И продолжая: "Почему проявлением толерантности и прогрессивности будет называться, если Белоснежку теперь будет играть темнокожий гей в инвалидном кресле!?". (Здесь и далее манера изложения - авторская).

"Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это", - отметил дрессировщик. Снабдив пост фото будущей Ариэль и тэгами #русалочка #белоснежка #дисней #чтопроисходит #толерантность #свободаслова #такиживем #странновсеэто #нашажизнь #америка #европа #россия.

"Симпатичная девочка с интересной внешностью. Это же не документальный фильм и сюжет будет наверняка изменён. Почему общество относится с агрессией к такой фигне как фильм?" - оппонируют подписчики.

"Неуважение к наследию ГХ Андерсена. И к ностальгии людей, которые очень любили этот мультфильм в детстве. Темнокожая, некрасивая актриса, которая вообще не подходит на эту роль. Благодарим Дисней за "классную" будущую экранизацию", - оппонируют оппонентам.

"Русалка темнокожая. Умора. Меня другое волнует. Почему сами темнокожие молчат из за этого. Ведь это прямая насмешка над цветом кожи. В африканских странах есть свои герои сказок. Почему бы не снять хороший интересный фильм с их героями сказок. а не навязывать под предлогом талерантности свои безумные глупости", - отмечают третьи.

Ранее сообщалось, что чернокожий культурист и комик Терри Крюс "прифотошопил" себе хвост и предложился на роль отца Ариэль - глубоководного короля Тритона.