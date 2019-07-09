Новости

"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02

Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки

Новости
    09.07.2019, 14:41
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ terrycrews Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Возможно, найден промежуточный ответ на вопрос, начавший волновать общественность с момента, как было объявлено о новой - чернокожей - Ариэль, главной героине игрового ремейка "диснеевской" "Русалочки". Публика начала гадать, какой цвет кожи будет в фильме у ее отца - владыки морского Тритона.

Король тоже должен быть однозначно черным - предполагает пятидесятилетний американский актер Терри Крюс, несмотря на угрожающий вид, стяжавший себе славу комичными образами. 

Терри разместил в Inatagram довольно кривую "фотожабу", где он - с хвостом, символом подводной силы трезубцем, глупым лицом и на дне морском.  

"Папочка Ариэль", - подписал коллаж актер. Под ним - одобрение подписчиков. В духе "Да! Да! Пожалуйста". "Чудненько", - считают юзеры.   

Отметим, что на роль ведьмы Урсулы в ремейке уже утверждена габаритная актриса-комик Мелисса Маккарти.

Напомним: 19 июля на экраны выходит еще одна перепевка классики Disney - "Короля Льва", которую уже успели раскритиковать за переизбыток темнокожих актеров озвучки. Что явно уравновесит выходящий весной 2020-го ремейк - "Мулан".

Ранее сообщалось, что Сталлоне приступил к работе над четвертой главой "ламповых" боевиков "Неудержимые", в которых Крюс как раз колоритно задействован.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры 12:11
Стинг отменил концерт из-за болезни 11:59
Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР 11:33
Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2" 11:02
⧣ Голливуд
Фото: WDSSPR
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 08.07.2019
Назван исполнитель главной роли в игровом ремейке "Геркулеса" Disney 08.07.2019
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
⧣ фото
Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ ТАСС
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 08.07.2019
Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя 08.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Lazy Square
"Так бы снял Звягинцев": появилась необычная пародия на "Симпсонов" 08.07.2019
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 07.07.2019
Максим Галкин объяснил свои огромные гонорары 06.07.2019