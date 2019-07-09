Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки

Возможно, найден промежуточный ответ на вопрос, начавший волновать общественность с момента, как было объявлено о новой - чернокожей - Ариэль, главной героине игрового ремейка "диснеевской" "Русалочки". Публика начала гадать, какой цвет кожи будет в фильме у ее отца - владыки морского Тритона.

Король тоже должен быть однозначно черным - предполагает пятидесятилетний американский актер Терри Крюс, несмотря на угрожающий вид, стяжавший себе славу комичными образами.

Терри разместил в Inatagram довольно кривую "фотожабу", где он - с хвостом, символом подводной силы трезубцем, глупым лицом и на дне морском.

"Папочка Ариэль", - подписал коллаж актер. Под ним - одобрение подписчиков. В духе "Да! Да! Пожалуйста". "Чудненько", - считают юзеры.

Отметим, что на роль ведьмы Урсулы в ремейке уже утверждена габаритная актриса-комик Мелисса Маккарти.

Напомним: 19 июля на экраны выходит еще одна перепевка классики Disney - "Короля Льва", которую уже успели раскритиковать за переизбыток темнокожих актеров озвучки. Что явно уравновесит выходящий весной 2020-го ремейк - "Мулан".

Ранее сообщалось, что Сталлоне приступил к работе над четвертой главой "ламповых" боевиков "Неудержимые", в которых Крюс как раз колоритно задействован.