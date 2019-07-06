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Новый "Король лев" будет на полчаса длиннее оригинала

Новости
    06.07.2019, 14:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Ремейк культового диснеевского мультфильма "Король лев", который выйдет в России 18 июля, будет ровно на полчаса длиннее, чем оригинал 1994 года.

На сайте Британского совета по классификации фильмов появилась информация, что картина Джона Фавро продлится 118 минут. Мультик Роджера Аллерса и Роба Минкоффа шёл 88.

За счёт чего именно новый "Король лев", который в трейлерах выглядит усовершенствованной покадровой копией анимационного хита студии Disney, пока неизвестно.

В озвучке персонажей грядущей ленты приняли участие такие звёзды, как Дональд Гловер, Бейонсе, Сет Роген и другие.

Трейлеры и тизеры "Короля льва" 2019 года можно посмотреть здесьздесьздесь и здесь.

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