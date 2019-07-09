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Сталлоне снимет "Неудержимых 4"

Новости
    09.07.2019, 13:02
Текст:   Олег Усков

Американский актер, режиссер, сценарист и физкультурник Сильвестр Сталлоне попрощался с серией про Рокки и киносериалом про Рэмбо (хотя это еще сильно не точно). Но не будем забывать, что в арсенале Слая есть еще один многосоставной энергичный эпос - тотальный оммаж VHS-эпохе "Неудержимые". Где нас ждет четвертная часть.     

Про новый созыв дрим тим Сталлоне сообщил, к оправданному всеобщему ликованию, через Instagram.

Как Слай пояснил, на мысль о необходимости мероприятия его навели фейерверки 4 июля - в честь празднования Дня независимости США. "Начинаю подготовку", - пишет.

До датам пока сведений нет. Кто вернется в команду - тоже еще не известно.

Первые "Неудержимые" вышли в 2010-м. Сиквелы - в 2012 и 2014-м.

В серии снялись, помимо самого Сталлоне, Шварценеггер и Уиллис, Эрик Робертс, Микки Рурк, Терри Крюс, Лундгрен, Джет Ли, Стейтем и Ван Дамм, Лиам Хемсворт, Чак Норрис, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Харрисон Форд.   

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