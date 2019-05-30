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Вышел трейлер последнего "Рэмбо"

Новости
    30.05.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за "Рокки", прославленный американский кинематографист широкого профиля Сильвестр Сталлоне прощается и со вторым своим верстовым героем - Джоном Рэмбо.

Официальный трейлер пятой, финальной картины серии, прямолинейно названной "Рэмбо: Последняя кровь", доступен на YouTube и дает основание полагать, что ветеран уйдет в Край вечной охоты достойно.

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Returning September 20th # rambo5

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Сюжет не извращается какими-то особыми изгибами (по счастью, от него такого и не требуется, хоть странноватые версии рассматривались) и сосредоточится на противостоянии Рэмбо мексиканскому нарко- и работоргующему картелю.

Естественно - в сражении за справедливость и на защите униженных и попранных, "дабы положить конец бесчеловечной деятельности преступной организации".

Ранее сообщалось, что друг и коллега Сталлоне Шварценеггер записал рэп про самого себя.

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