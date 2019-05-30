Вышел трейлер последнего "Рэмбо"

Вслед за "Рокки", прославленный американский кинематографист широкого профиля Сильвестр Сталлоне прощается и со вторым своим верстовым героем - Джоном Рэмбо.

Официальный трейлер пятой, финальной картины серии, прямолинейно названной "Рэмбо: Последняя кровь", доступен на YouTube и дает основание полагать, что ветеран уйдет в Край вечной охоты достойно.

Сюжет не извращается какими-то особыми изгибами (по счастью, от него такого и не требуется, хоть странноватые версии рассматривались) и сосредоточится на противостоянии Рэмбо мексиканскому нарко- и работоргующему картелю.

Естественно - в сражении за справедливость и на защите униженных и попранных, "дабы положить конец бесчеловечной деятельности преступной организации".

Ранее сообщалось, что друг и коллега Сталлоне Шварценеггер записал рэп про самого себя.