Видео: Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя

Еще одна, так сказать, грань таланта: бывший губернатор Калифорнии, актер и самый именитый бодибилдер в истории Арнольд Шварценеггер - теперь еще и рэп-исполнитель.

Об этом свидетельствует музыкальное видео, размещенное на YouTube-канале земляка Арни - австрийского певца Андреаса Габалье.

Он снял посвященный Шварценеггеру клип, где появился и сам герой мотивирующего повествования. В суровой, но ободряющей манере зачитывая вдохновляющие строки припева.

В видеоряде - современные съемки и архивные кадры.

Напомним. 31 октября в прокат выходит художественный фильм "Терминатор: Тёмные судьбы" - прямое продолжение оригинальной дилогии, игнорирующее сиквелы. В ленте снялись Шварценеггер и "Сара Коннор" - Линда Гамильтон.

Вызывающий множество вопросов ее трейлер смотрите здесь.

Габалье 34 года. Дебютный альбом выпустил в 2009 году. Лауреат ряда национальных премий в номинации "Фолк-музыка".