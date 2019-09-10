Упрекать россиян в стремлении больше отдыхать и меньше работать становится все сложнее. За три года средняя продолжительность отдыха, связанного с перелетом на море, за границу или просто в другой регион страны, сократилась на 20 процентов, рассказали "РГ - Неделя" представители туриндустрии. Оказалось, что теперь россияне отдыхают столько же, сколько немцы и норвежцы, и меньше, чем австрийцы и бельгийцы.

Насладиться отдыхом на море россияне теперь согласны в среднем всего за 8 дней, тогда как три года назад для этого им требовалось в среднем 10 дней. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Средняя продолжительность отдыха россиян летом этого года составила всего 8 дней, выяснили эксперты метапоиска momondo, проанализировав перелеты россиян. Три года назад летний отдых длился в среднем 10 дней.

У сервиса бронирования Biletix похожие данные: 11 дней в 2015 году и 9 минувшим летом.

Выявили эксперты и еще одну тенденцию. В 2015 году россияне покупали билеты в среднем за 13 дней до вылета, а в 2019-м - за 16 дней.

Очевидно стремление покупать более экономичные билеты, считает глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.

Но дело не только и даже не столько в простой экономии. Это в кризис люди в первую очередь снижают те расходы, которые для них не являются первоочередными, как, например, расходы на отдых, говорит руководитель Отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. А сейчас другие времена, восстанавливается нормальный спрос домохозяйств, на туристские поездки спрос также в целом растет, замечает эксперт.

Скорее, россияне в целом стали рациональнее и в использовании своего рабочего времени, и в выборе способа отдыха.

По данным исследования, проведенного в начале года, россияне заявили, что не хотят путешествовать меньше, но будут стремиться сэкономить, например, пересядут на лоукостеры, будут покупать билеты заранее, выберут гостиницы меньшей звездности, отмечает Григорий Луговой.

Деловой ритм больше всего затягивает жителей крупных городов, они и отдыхают меньше, выяснили эксперты. Так, жители Москвы отдыхали в этом году по 8 дней, Санкт-Петербурга - по 9 дней. В такие же средние сроки укладываются отпуска Барнаула и Братска, Магнитогорска и Абакана, Курска и Ярославля. В среднем по 7 дней отдыхали жители Казани, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Воронежа.

Часто говорят, что на уклад жизни влияет климат, вроде бы на Юге люди более расслабленные, а на Севере - собраннее. Точных доказательств этому нет. Зато от климата точно зависит продолжительность отдыха, считают эксперты.

Всего по 6 дней в среднем отдыхали жители Краснодара, Волгограда и Ростова-на-Дону. Для жителей южных регионов отпуск имеет не такое большое значение, как для северных. Ничего удивительного в том, что дольше всех отдыхают путешественники из Магадана - в среднем 15 дней, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска - в среднем по 13 и 12 дней.

"Солнце влияет на выработку серотонина, а это один из физиологически необходимых человеку гормонов. В прохладном климате, когда на улице часто серое небо, нехватку солнца можно восполнить только за счет пляжного отдыха", - поясняет "РГ - Неделе" профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Получается, для жителей северных регионов отдых у моря - просто жизненная необходимость, как еда или пища. Аргументы о занятости, желании побольше заработать или стремлении сэкономить на отпуске просто не действуют.

В итоге россияне по продолжительности отдыха теперь вышли на типичные показатели для развитых стран. Столько же, сколько жители России, в среднем отдыхают немцы и норвежцы, по 7 дней - жители Франции и Великобритании. Несколько дольше отдыхают жители Канады (9 дней), Нидерландов (10 дней), Австрии и Бельгии (в среднем по 11 дней).