Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио

Почти 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту Нарита из-за тайфуна "Факсай". Что интересно, сама воздушная гавань работала.

Проблемы возникли с наземным транспортом. Из-за непогоды перестали ходить поезда между аэропортом и центром города. Кроме того, на маршрут не вышли скоростные автобусы, такси также практически не подъезжали к терминалам.

В результате прибывающие пассажиры просто не могли покинуть аэропорт. Всем, кто оказался в ловушке, раздали бесплатную воду, еду, а также спальные мешки и терминалы для зарядки электронных устройств.