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10.09.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Тарифы и налоги разогнали цены

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Региональные различия в уровне инфляции по-прежнему достаточно заметны. В августе ее значения в субъектах находились в интервале от 1,4% (Республика Алтай) до 6,5% (Иркутская область). Однако с 2015 года разброс региональной инфляции в целом снижается и летом 2019 года был на минимальных уровнях. В 64 из 82 регионов инфляция находится в диапазоне от 3% до 5%, сообщили "РГ" в Банке России.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Факторы, от которых зависят эти различия, носят немонетарный характер, на них нельзя повлиять мерами денежно-кредитной политики (ДКП). По просьбе "РГ" Банк России перечислил их.

Фото: iStock
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Во-первых, в начале года значительный вклад в рост разнородности темпов инфляции внесло повышение тарифов на утилизацию мусора. В ряде регионов тарифы выросли намного более заметно, чем по России в среднем (например, в Орловской, Свердловской и Вологодской областях).

Во-вторых, неодинаковым было и влияние повышения НДС. Различия связаны с особенностями структуры потребительских корзин в субъектах и неодинаковой скоростью подстройки цен там. Наиболее значительным вклад повышения НДС оказался на Северном Кавказе и в Сибири, наименее значительным - в ЦФО.

В-третьих, влияние повышения НДС различалось и на инфляцию нефтепродуктов, поскольку в ряде регионов велика доля независимых АЗС, а в других преобладают вертикально интегрированные компании.

В августе инфляция в разных регионах колебалась от 1,4% в Республике Алтай до 6,5% в Иркутской области. Однако с 2015 года этот разброс снижается

В-четвертых, традиционно сильное влияние оказывает продовольствие и в первую очередь плодоовощная продукция. Так, в апреле-мае во многих регионах наблюдался опережающий рост цен на овощи, вызванный в том числе уменьшением их сбора в 2018 году в Волгоградской и Ростовской областях, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму, на Ставрополье. В июне инфляция плодоовощной продукции во многих регионах замедлилась на фоне более раннего, в сравнении с прошлым годом, начала сбора урожая овощей на Юге страны.

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К устойчивым факторам можно отнести различия в структуре потребления. Так, в дальневосточных и северных регионах доля затрат на авиаперелеты в потребительской корзине заметно выше, чем в целом по России, а на Северном Кавказе в структуре расходов на мясо значительно выше доля баранины. Влияет и география поставщиков: в импорте Дальнего Востока выше доля Китая, в Поволжье и на Урале - Ближнего Зарубежья, в Центре и на Северо-Западе - европейских стран.

Эти устойчивые различия ведут к разному воздействию мер ДКП, поэтому в заседаниях Совета директоров по ДКП участвуют представители главных управлений Банка России, которые представляют анализ ситуации своего макрорегиона, сообщили в ЦБ.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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