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10.09.2019 09:12
Рубрика: Власть

Правительство выступило против смягчения статьи УК о хранении наркотиков

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство не поддержало инициативу группы депутатов Государственной Думы о смягчении наказания по статье 228 Уголовного кодекса (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект официального отзыва.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутаты предлагают снизить наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере с 3-10 лет лишения свободы до 2-5.

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Законопроект также предполагает снижение минимального порога наказания за особо крупный размер преступления с 10 до 5 лет.

Кроме того, депутаты считают возможным расширить применение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (статья 82.1 УК РФ) в отношении осужденных, впервые совершивших преступления по 282 статье УК.

В правительстве же полагают, что подход, направленный исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, без совершенствования правоприменительной практики не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке к законопроекту.

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В ней, в частности, законодатели обосновали принятие поправок большим числом осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, совершенных в крупном размере, что обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений.

Кабинет министров не поддерживает и изменения в статью 82.1 Уголовного кодекса. Это, написано в отзыве, может привести к дополнительным расходам бюджетной системы страны, однако это не отражено в экономическом обосновании к законопроекту.

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