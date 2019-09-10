Правительство выступило против смягчения статьи УК о хранении наркотиков

Депутаты предлагают снизить наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере с 3-10 лет лишения свободы до 2-5.

Законопроект также предполагает снижение минимального порога наказания за особо крупный размер преступления с 10 до 5 лет.

Кроме того, депутаты считают возможным расширить применение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (статья 82.1 УК РФ) в отношении осужденных, впервые совершивших преступления по 282 статье УК.

В правительстве же полагают, что подход, направленный исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, без совершенствования правоприменительной практики не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке к законопроекту.

В ней, в частности, законодатели обосновали принятие поправок большим числом осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, совершенных в крупном размере, что обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений.

Кабинет министров не поддерживает и изменения в статью 82.1 Уголовного кодекса. Это, написано в отзыве, может привести к дополнительным расходам бюджетной системы страны, однако это не отражено в экономическом обосновании к законопроекту.