Премьер Италии Джузеппе Конте, которому президент республики Серджо Маттарелла доверил вновь сформировать правительство, представил в парламенте новую программу. "Мы хотим оставить за спиной гром бесполезных заявлений и воинственные и напыщенные высказывания . Я и мои министры берем на себя торжественное обязательство заботиться о словах и прибегать к более уважительной лексике. Язык этого правительства будет умеренным", - заявил Конте.

Он обещал, что Италию ждет "сезон реформ", направленных на снижение налогов с одновременным ужесточением наказания за их неуплату, повышение минимальной заработной платы, создание системы бесплатных детских садов, обеспечение гендерного равенства, усиление охраны окружающей среды, изменение судебной системы, сокращение числа депутатов и т.д. Одним из первых проектов станет принятие нового бюджета, который позволит избежать повышения НДС, подчеркнул глава правительства.

Всего в программе 29 пунктов. По словам премьера, это "не список разнородных предложений или сумма различных политических позиций, поддерживающих эту инициативу, а синтез программ, которые обрисовывают Италию будущего". Примечательно, что в озвученной им программе ничего не сказано о мигрантах, хотя разногласия по этой проблеме стали одной из причин развала предыдущей коалиции. Впрочем, несколько слов все же было сказано о необходимости рассмотреть критические замечания, высказанные президентом по поводу безопасности, что местные журналисты восприняли как завуалированный отказ от курса в отношении мигрантов, взятого в то время, когда МВД возглавлял Сальвини.

Также премьер, хотя и признал необходимость развивать отношения с Россией (а также с Китаем и Индией), намерен выстраивать их "в соответствии с нашей принадлежностью европейскому и североатлантическому пространству". То есть о попытках добиться отмены антироссийских санкций речи уже не идет, а ведь этот пункт был в коалиционном соглашении "Лиги Севера" и Движения "5 звезд", подписанном по итогам парламентских выборов 2018 года (две партии тогда нашли общий язык благодаря критическому отношению к Евросоюзу). Примечательно, что до прошлой недели союз Движения "5 звезд" и Демократической партии могли представить себе единицы. Представители первой партии неоднократно заявляли, что никогда не пойдут на то, чтобы работать вместе с последней.