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10.09.2019 17:42
Рубрика: В мире

Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России

Текст: Александр Саможнев

Шпионаж в пользу иностранного государства является чрезвычайно серьезным обвинением. Правительство должно предоставить неоспоримые доказательства обвинения по делу председателя движения "Русофилы" Николая Младенова, заявил президент Болгарии Румен Радев.

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По словам Радева, в отсутствие убедительных доказательств останется сомнение в том, что "официальные болгарские институты были использованы для режиссуры внутриполитического сценария", а также стали заложниками, обслуживающими интересы третьих стран". Политик полагает, что правительство продемонстрировало полный провал в стратегических направлениях европейского развития Болгарии. В этой связи у властей возникают панические настроения, стремлении искать врагов в прошлом и настоящем. Целью является создания атмосферы неуверенности, чтобы люди постоянно противостояли друг другу и не могли объединиться в поисках ответственных за провалы в экономике и сегодняшние неудачи.

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Напомним, во вторник председателю общественного движения "Русофилы" Николаю Младенову были предъявлено обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства. Он был отпущен под залог в размере 28 тысяч долларов. По версии прокуратуры, Младенов передавал секретную информацию российским организациям - Русскому обществу исторического просвещения "Двуглавый орел" и Российскому институту стратегических исследований. Глава прокуратуры Сотир Цацаров пояснил на пресс-конференции, что Младенов обвиняется в участии в преступной схеме отмывания денег и финансирования мероприятий, влияющих на национальную безопасность. Однако он не ответил на вопрос журналистов, на каком основании прокуратура настаивает на выдаче обвиняемым секретной информации.

Фото: Reuters
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По оценкам бывшего директора Национальной службы безопасности и председателя партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) Атанаса Атанасова, премьер-министр Бойко Борисов и лидер партии ГЕРБ, а также генпрокурор Иван Гешев опасаются поражения на выборах в местные органы власти осенью текущего года конкурентам из БСП и обвинений в злоупотреблении властью. В этой связи они обратились к антироссийской тематике для манипулирования общественным мнением, в том числе речь идет о задержаниях и допросах представителей движения "Русофилы". "Это элементарная акция по предотвращению оттока избирателей из правого спектра, который в последнее время подвергается сильной эрозии", - не сомневается Атанасов.

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