Продукты с заменителями жира предложили исключить из числа молочных

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Письмо с такой инициативой направили в Минсельхоз (с документом ознакомилась "РГ").

В Союзмолоко поясняют, что технология производства продуктов с заменителями молочного жира менее 50 процентов и более 50 процентов одна и та же, поэтому эти продукты можно объединить в одну группу. А от молочных продуктов товары с заменителями полностью отделить. "Члены Союзмолоко придерживаются позиции отсутствия целесообразности разработки отдельного регулирования для групп продукции с заменой молочного жира в зависимости от процента замены", - говорится в письме.

Как пояснили "РГ" в союзе, такой подход будет способствовать росту потребления натуральных молочных продуктов. "Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров уже способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры в 2018 году. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3 процента, на сыры - вырос на 10,1 процента", - отметили в пресс-службе Союзмолоко.

Подобная тенденция наблюдается и в отношении молочных жиров. Несмотря на общее сокращение их потребления, спрос на маргарины и спреды снизился более заметно, чем на сливочное масло.

Союзмолоко рассчитывает, что спрос на молочные продукты без заменителей молочного жира будет расти и дальше.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союзмолоко сообщила, о что инициатива отраслевиков позволит исключить из технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" сырные продукты и маргарины. Кроме того, такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10 процентов.