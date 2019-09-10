Продукты с заменителями жира предложили исключить из числа молочных

Новости

Эрдоган: Турция не сможет справиться с новой волной беженцев 14:45
Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за бой против Порье 14:42
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной 14:42
В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать 14:39
Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, пропавших 11 дней назад 14:31
Жителей Югры в лесу напугал медведь 14:23
В Кузбассе полицейские исполнили мечту тяжелобольного мальчика 14:23
Лукашенко и Патрушев обсудили вопросы международной безопасности 14:21
Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по газопроводу OPAL 14:20
АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам "драйверской" Lada Granta 14:05
Макей обсудил перспективы отношений между Минском и Брюсселем 14:04
Ушел из жизни почетный президент Федерации спортивных журналистов Игорь Масленников 13:57
В Ростове в аварии с автобусом пострадали пять человек 13:57
ФНС рассказала о новом виде мошенничества 13:54
Спустя 33 года Эдди Мёрфи вновь встретил "золотого ребенка" 13:41
Под Волгодонском загорелся полигон бытовых отходов 13:39
Отряд Северного флота поднял флаг в самой северной точке Евразии 13:35
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери 13:34
У Москвы появились аккаунты в китайских соцсетях 13:28
Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом 13:28
Главы МИД России и Эфиопии обсудили заключение соглашений в сфере ВТС 13:27
В Костроме влюбленных наркодилеров поймали после 1,5 лет поисков 13:25
Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов объявили в Торонто о запуске хоррора 13:24
Лукашенко привел в пример отношения Беларуси и России другим странам 13:22
Спасенную на Вологодчине девочку переведут в обычную палату 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 13:40
Рубрика: Экономика

Продукты с заменителями жира предложили исключить из числа молочных

Текст: Евгений Гайва
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Письмо с такой инициативой направили в Минсельхоз (с документом ознакомилась "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Союзмолоко поясняют, что технология производства продуктов с заменителями молочного жира менее 50 процентов и более 50 процентов одна и та же, поэтому эти продукты можно объединить в одну группу. А от молочных продуктов товары с заменителями полностью отделить. "Члены Союзмолоко придерживаются позиции отсутствия целесообразности разработки отдельного регулирования для групп продукции с заменой молочного жира в зависимости от процента замены", - говорится в письме.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Что изменилось за пять лет ответного продэмбарго

Как пояснили "РГ" в союзе, такой подход будет способствовать росту потребления натуральных молочных продуктов. "Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров уже способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры в 2018 году. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3 процента, на сыры - вырос на 10,1 процента", - отметили в пресс-службе Союзмолоко.

Подобная тенденция наблюдается и в отношении молочных жиров. Несмотря на общее сокращение их потребления, спрос на маргарины и спреды снизился более заметно, чем на сливочное масло.

Союзмолоко рассчитывает, что спрос на молочные продукты без заменителей молочного жира будет расти и дальше.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союзмолоко сообщила, о что инициатива отраслевиков позволит исключить из технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" сырные продукты и маргарины. Кроме того, такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10 процентов.

Минпромторг: Оборотные штрафы не приведут к росту цен на продукты
Экономика АПК Правительство Минсельхоз Стандарты для продуктов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Правительство выступило против смягчения статьи УК о хранении наркотиков
Рада приняла закон об импичменте президента
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре