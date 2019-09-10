Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Письмо с такой инициативой направили в минсельхоз.

Сейчас продукты, содержащие до 50 процентов заменителей молочного жира, регулируются по тем же нормам, что молочные продукты без заменителей. А между тем, поясняют в Союзмолоко, для производства продуктов с заменителями независимо от их доли используется одна и та же технология. Потому стоит объединить все продукты с заменителями в одну группу, а "молочку" без заменителей - в другую. "Члены Союзмолоко придерживаются позиции отсутствия целесообразности разработки отдельного регулирования для групп продукции с заменой молочного жира в зависимости от процента замены", - говорится в письме.

Такой подход, как пояснили "РГ" отраслевики, будет способствовать росту потребления натуральных молочных продуктов.

Благодаря изменению в маркировке продукции и тренду на здоровое питание часть потребителей уже переориентировалась на молочную продукцию без заменителей молочных жиров. Союзмолоко рассчитывает, что тенденция продолжится.