Накануне утром председатель болгарского общественного движения "Русофилы" Николай Малинов должен был принять участие в программе одного из местных телеканалов. Но добраться до студии ему не удалось. Его задержали правоохранительные органы в связи с расследованием дела по 105-й статье уголовного кодекса Болгарии о шпионаже в пользу иностранного государства или организации. Ему может грозить от 5 до 15 лет тюрьмы.

"На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый Орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Финансировал мероприятия, которые угрожают национальной безопасности страны", - сообщил в ходе брифинга главный прокурор страны Сотир Цацаров. Главный прокурор проинформировал, что прокуратура освободила Малинова из-под ареста под денежный залог в 50 тысяч левов (около 25 тысяч евро) и подписку о невыезде. Заместитель главного прокурора Иван Гешев уточнил, что усилия Малинова были направлены на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создания интернет-сайтов и собственного телевизионного канала.

По мнению Гешева, они могли бы использоваться для политического давления. "Его целью было влияние на политическую жизнь страны "не явно", а тайным способом", - предположил Гешев.

Дополнительно Малинова обвинили в том, что он собирался участвовать в приобретении болгарского телекоммуникационного оператора при использовании средств российского банка и тем самым, "через приобретение доходной отрасли Болгарии", также влиять на социальную и политическую жизнь.

Задержанием Малинова болгарские правоохранители не ограничились. В их руки попал и секретарь "Русофилов", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов, которого доставили на допрос в прокуратуру в наручниках.

После продолжавшегося более четырех часов допроса Борисова отпустили, хотя в его доме прошли обыски: следователи изъяли компьютер Борисова, телефон и флеш-карты. Кроме того, следователи забрали ряд газетных вырезок с интервью и статьями о движении и написанную Малиновым книгу. Как рассказал сам Борисов местному телеканалу NovaTV, следователей интересовало всего два вопроса: направлял ли он какую-либо информацию в Россию и что получал взамен.

Задержанием Малинова болгарские правоохранители не ограничились

"Со своей стороны, я настаивал на том, чтобы мне предоставили факты, свидетельствующие, что я выполняю шпионскую деятельность, потому что в противном случае такой подход страшен, когда без доказательств вас обвиняют в шпионаже", - сообщил Борисов и рассказал, что он проходит по делу как свидетель".

"Меня десять раз спросили, работаем ли мы как русофилы на кого-нибудь из политики", - заявил секретарь движения.

Позже в местных СМИ появилась информация о том, что на допрос были вызваны еще несколько руководителей "Русофилов", в том числе вице-президент "Русофилов" Милен Чакаров, почетный председатель Энчо Москов, а также политолог Живко Георгиев.

Само движение "Русофилы" было создано в еще в 2003 году как гуманитарная организация, основной целью которой является развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между народами двух стран. Его председатель - задержанный накануне Малинов - в 2011 году в России был награжден медалью Пушкина, а в 2019 - орденом Дружбы.

Болгарские эксперты, к которым "Российская газета" обратилась за комментариями, связывают шпионский скандал с планами правительства по развитию экономических отношений с Россией. Неким третьим странам не нравится, что Болгария планирует строить атомную электростанцию "Белене" и прокладывать через свою территорию новый газопровод. Поэтому они находят все новые рычаги, препятствующие сближению двух стран.

О готовности прийти на помощь сторонникам российско-болгарской дружбы уже заявил глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Будем разбираться, а в случае подтверждения худших опасений будем решительно защищать. По всем линиям - дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической. И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека", - написал сенатор на своей странице в Facebook и вернулся к недавнему скандальному заявлению МИД Болгарии по случаю открытия в Российском культурном центре в Софии выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма".

"Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй мировой войны. Пора бы окститься", - напомнил Косачев о призывах болгарских дипломатов не поддерживать "сомнительный исторический тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.

Официально

Румен Радев, президент Болгарии:

Бессилие управляющих справиться с тяжелыми проблемами в стране и полный провал правительства в стратегических для нашего европейского развития приоритетах вырождаются в панический поиск врага и в прошлом, и в настоящем, чтобы люди непрерывно противостояли друг другу и не могли объединяться в поисках ответственных за проблемы и провалы сегодня. Шпионаж в пользу иностранного государства - исключительно тяжелое обвинение, и если следствие не представит неоспоримых фактов, то останется сомнение в том, что болгарские органы власти были употреблены в режиссированном внешнеполитическом сценарии. Жду действительно категорических доказательств того, что болгарская внешняя политика не превратилась в заложника внутрипартийных интересов и не обслуживает интересы управляющих.