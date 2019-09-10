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10.09.2019 13:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Провинция Гуйчжоу расширит сотрудничество со странами Евразии

Евразийская организация экономического сотрудничества (ЕОЭС) намерена развивать контакты с китайской провинцией Гуйчжоу в сферах торговли, экономики, науки и технологий, образования, туризма и культуры. Пути развития взаимодействия обсуждались на торгово-инвестиционной ярмарке в Гуйчжоу, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Был предложен целый ряд программ для двустороннего сотрудничества: популяризация чайной культуры Гуйчжоу в Узбекистане, российско-китайский обмен образовательными ресурсами и др.

Зампредседателя Всероссийского профессионального союза работников аудиторских оценочных, экспертных и консалтинговых организаций Владимир Пискурев, являющийся также генеральным секретарем ЕОЭС, отметил, что нынешняя ярмарка является важной площадкой для обмена опытом и технологиями как для российских, так и для китайских предпринимателей. По его словам, в рамках ЕОЭС также действует механизм сотрудничества в области СМИ, который сможет способствовать развитию медиа-взаимодействия в регионе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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