Провинция Гуйчжоу расширит сотрудничество со странами Евразии

Был предложен целый ряд программ для двустороннего сотрудничества: популяризация чайной культуры Гуйчжоу в Узбекистане, российско-китайский обмен образовательными ресурсами и др.

Зампредседателя Всероссийского профессионального союза работников аудиторских оценочных, экспертных и консалтинговых организаций Владимир Пискурев, являющийся также генеральным секретарем ЕОЭС, отметил, что нынешняя ярмарка является важной площадкой для обмена опытом и технологиями как для российских, так и для китайских предпринимателей. По его словам, в рамках ЕОЭС также действует механизм сотрудничества в области СМИ, который сможет способствовать развитию медиа-взаимодействия в регионе.