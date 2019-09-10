Путин поручил проработать возможность новых раскопок в Кремле

Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам осмотра археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил Управделами президента совместно с ФСО и РАН рассмотреть вопрос о возможности увеличения площади раскопок в восточном направлении (50 - 60 кв. м.), за пределами обнаруженного в ходе этих раскопок здания приказов (XVII в.).

Кроме того, Владимир Путин указал рассмотреть вопрос об организации раскопок на участке между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов в Кремле.

Минобрнауки и высшего образования совместно с РАН нужно будет рассмотреть вопрос об оснащении Института археологии РАН современным архивным и лабораторным оборудованием для оцифровки, безопасного хранения документации об археологических раскопках, оперативного исследования состава древних материалов и изучения технологии изготовления предметов.

Министерству культуры совместно с РАН предстоит рассмотреть вопрос о создании цикла научно-популярных фильмов об археологических исследованиях историко-культурных объектов средневековой Руси и Московского Кремля, в том числе об истории Москвы и городов Северо-Восточной Руси.