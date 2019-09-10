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10.09.2019 11:37
Рубрика: В мире

Рада приняла закон об импичменте президента

Текст: Сергей Новиков

Верховная Рада Украины в ходе очередного пленарного заседания приняла закон об импичменте президента. Как сообщает портал Strana.ua, принятие этого документа за основу одобрили 337 народных избранников.

В соответствии с принятым законом, теперь Верховная рада сможет сместить президента Украины с его поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

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"Основанием для инициирования процедуры импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины. Рада принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии ", - говорится в новом законе.

Далее на период разбирательства предусматривается создание специальной следственной комиссии, в обязанности которой будет входить расследование факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

В свою очередь глава государства сможет воспользоваться услугами защитников.

Итоговое заседание Рады, на котором будут рассматриваться выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

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В случае, если Рада примет обвинительное решение, дело передается в конституционный и верховный суды. Если они выносят заключения о конституционности процедуры расследования и соответствия состава преступления госизмене, Рада "принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента". Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Рады.

Если же Рада отклоняет импичмент, глава парламента приносит президенту извинения.

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