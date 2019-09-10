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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сальто в доскок

Мышечная память не подводит Алексея Немова
Текст: Андрей Васянин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 203(7961)
- Дома я все время стоял на голове. Вот мама и решила, наверное, чего таланту пропадать, - вспоминает детство четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. - Первый раз она привела меня в секцию спортивной гимнастики в четыре года, сказали - рановато. Но в шесть уже взяли.

А всемирная слава Алексея Немова началась с "Лужников". Здесь он в начале 90-х впервые выступил на своем первом международном, знаменитом в те годы турнире по спортивной гимнастике на призы газеты Moscow News. Помнит старый Дворец спорта мартовское солнце, тающий снег возле памятника Ленину... Потом уже в режиме нон-стоп были подмосковная спортивная база "Озеро Круглое", сборная, победы на всероссийских и международных турнирах, триумфы на Олимпиадах - спортивные и человеческие.

Сегодня жизнь четырехкратного олимпийского чемпиона - это мастер-классы по всей стране, работа в общественных и экспертных советах, организация турниров по гимнастике и, конечно, спортивное шоу, проходящее в октябре. Большая часть этой жизни проходит в "Лужниках", которые для Алексея Немова сегодня - как дом родной, в котором у него есть любимые места. Например - Аллея славы перед центральным входом на стадион. В ее начале стоит главный символ всех Олимпиад.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Чаша олимпийского огня

У меня дома есть такие же поменьше - но зато сразу три. Я три раза участвовал в эстафете олимпийского огня - перед туринской Олимпиадой 2006-го бежал по Греции, в 2008-м - по Италии, а перед сочинскими Играми нес факел в родном Тольятти. Его легко нести: факелы весят от силы килограмма полтора. Да и бежать всего 200 метров.

Памятник "Альпинист и альпинистка"

Люблю этот памятник - спортсмены спускаются по скалам, один за другим, внимательно друг за другом следят, страхуют… А я тоже побыл однажды скалолазом - в 2007-м, на телеигре "Властелин горы", совместном телепроекте России и Украины. Получил эстафетную палочку и с ледорубом в руках побежал, если так можно сказать, вверх по ледяной горе к вершине - а она-то метров шесть от земли! А это финал, команду подводить нельзя. Ничего, добежал. Так что альпинистам тоже нужна гимнастическая подготовка. Она всем нужна.

Фото: iStock
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Владимирская часовня

Это мое любимое место в "Лужниках" - как ни странно, совсем не "спортивное". Здесь успокаиваешься, приводишь чувства в порядок, раскрываешься иной раз так, как не раскрываешься даже близким людям. А как волжанину, мне просто хочется иногда пройтись вдоль Москвы-реки, посмотреть на воду…

Статуя олимпийского Мишки

Я тогда смотрел по телевизору, как Мишка улетал из "Лужников". И, по-моему, плакал - четыре года было, самый плаксивый возраст. А потом, уже в четырнадцать, я увидел выцветший плакат с таким Мишкой на двери своей комнаты на базе на "Круглом". Он явно с московской Олимпиады там висел.

К слову

Приз за лучшее шоу

Скоро мы растопим лед на Малой спортивной арене, положим настилы, поставим аппаратуру и спортивные снаряды - и в октябре, ближе к Дню гимнастики, устроим праздник "Легенды спорта". За который мы в прошлом году получили гантелю - приз Crocus Fitness Awards "За лучшее театрализованное гимнастическое шоу".

"Легенды спорта" - это история для детей и взрослых о том, что звезды и акробатического рок-н-ролла, и спортивной гимнастики даже на пятом десятке способны на многое. Мой друг, знаменитый болгарский гимнаст Йордан Йовчев, сегодня делает "крест Азаряна" легко, а олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова работает на ковре для вольных упражнений будто ей 18.

Но среди участников шоу есть и действующие спортсмены.

Гимнастка Оксана Чусовитина, например, выступив у нас на Малой спортивной арене, в свои 44 года поедет отбираться от Узбекистана на Олимпиаду в Токио. Это будут ее восьмые Игры.

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