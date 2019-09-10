Полицейские в Москве задержали банду из пятерых человек, специализировавшихся на кражах и грабежах из квартир и офисов. Приезжие из одного из государств Закавказья промышляли не только в столице, но и в Московской области.

В настоящее время установлена причастность банды к трем преступлениям. В одном из случаев фигуранты, используя трос для промышленного альпинизма, спустились с крыши пятиэтажного дома и, отжав пластиковое окно, проникли в помещение квартиры. К счастью, в этот раз никого не оказалось дома, поэтому никто не пострадал. Похитив ценные вещи жильцов, они скрылись. Предварительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

А вот при проникновении злоумышленников в квартиру одного из домов по улице Маяковского в подмосковном Щёлково они встретили хозяина квартиры. "Угрожая отверткой, они избили потерпевшего, после чего связали его и похитили ценные вещи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию банды провели оперативники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Подмосковья. Пресс-центр МВД разместил видео задержания подозреваемых в серии квартирных краж. Преступников взяли прямо на дороге в центре Москвы. Они передвигались на двух автомобилях, причем один из них был каршеринговый. Спецназовцы всех выволокли из салонов машин и положили на асфальт. После чего оперативники провели первичный допрос.

При последующих обысках по местам проживания задержанных были изъяты ювелирные украшения, банковские карты, сотовые телефоны, а также перчатки и маски. Все подозреваемые заключены под стражу.