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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воры приходят сверху

Банда под видом промышленных альпинистов проникала в чужие квартиры и офисы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Полицейские в Москве задержали банду из пятерых человек, специализировавшихся на кражах и грабежах из квартир и офисов. Приезжие из одного из государств Закавказья промышляли не только в столице, но и в Московской области.

В настоящее время установлена причастность банды к трем преступлениям. В одном из случаев фигуранты, используя трос для промышленного альпинизма, спустились с крыши пятиэтажного дома и, отжав пластиковое окно, проникли в помещение квартиры. К счастью, в этот раз никого не оказалось дома, поэтому никто не пострадал. Похитив ценные вещи жильцов, они скрылись. Предварительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Москве произошла очередная крупная кража из банковской ячейки

А вот при проникновении злоумышленников в квартиру одного из домов по улице Маяковского в подмосковном Щёлково они встретили хозяина квартиры. "Угрожая отверткой, они избили потерпевшего, после чего связали его и похитили ценные вещи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию банды провели оперативники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Подмосковья. Пресс-центр МВД разместил видео задержания подозреваемых в серии квартирных краж. Преступников взяли прямо на дороге в центре Москвы. Они передвигались на двух автомобилях, причем один из них был каршеринговый. Спецназовцы всех выволокли из салонов машин и положили на асфальт. После чего оперативники провели первичный допрос.

При последующих обысках по местам проживания задержанных были изъяты ювелирные украшения, банковские карты, сотовые телефоны, а также перчатки и маски. Все подозреваемые заключены под стражу.

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