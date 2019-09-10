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10.09.2019 23:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Электричка - прямо к вузу

Центральные диаметры облегчат жизнь десяткам тысяч студентов
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 202(7960)
Запуск двух первых Московских центральных диаметров, который намечен на ноябрь этого года, сделает более удобным перемещение по городу для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Сквозные маршруты пройдут через 45 районов Москвы и шесть областных городов. А к десяткам тысяч студентов, чьи институты оказались вблизи станций МЦД, электрички придут почти к подъезду вузов.

Как выяснил корреспондент "РГ", в пешей доступности от станций МЦД расположены более 40 столичных вузов. Воспользовавшись диаметрами студенты и сотрудники смогут, например, добраться сразу до двух корпусов Первого Московского государственного мединститута им. И. М. Сеченова, расположенных на Можайском Валу и на Складочной улице. В первом случае удобно будет выйти на станции Фили (МЦД-1), а во втором - на станции Марьина Роща (МЦД-2). Еще два крупных университета оказались в паре минут ходьбы от станции Красный Балтиец (МЦД-2) - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Российский университет транспорта (МИИТ). Кроме того, от станции Рижский вокзал (МЦД-2) удобно будет дойти до корпуса Высшей школы экономики (ВШЭ) на Трифоновской улице.

Фото: РИА Новости.
Сколько будет стоить проезд по Московским центральным диаметрам

"Недалеко от Рижского вокзала у нас находится крупный корпус. Сейчас студенты и преподаватели в основном добираются туда на метро, пользуясь перегруженной Калужско-Рижской линией. Когда появится альтернатива в виде диаметра, то студенты с удовольствием пересядут на электричку", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, в данном случае речь идет о перераспределении пассажиропотока. Похожий эффект наблюдался, когда Москва запустила магистральные наземные маршруты. Существенная часть студентов и преподавателей, которые добирались до ВУЗа с юго-запада, пересели с подземки на 144-й автобус, с северо-запада - на 904-й.

Но стоит отметить, что некоторые учебные заведения, у которых, как считают в столичном дептрансе, улучшится транспортная доступность с запуском диаметров, все-таки находятся не близко от станций МЦД. Например, от станции Москва-Товарная (МЦД-2) до корпуса Московского энергетического института на Красноказарменной улице идти пешком порядка 30 минут. Как решить проблему? Этот вопрос "РГ" адресовала руководителю департамента транспорта Максиму Ликсутову. "Мы посчитали, что по первым двум диаметрам будет реорганизовано движение более 40 маршрутов наземного транспорта. Такая работа уже идет", - ответил он.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Пышечкин
Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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