Московская реновация расширяется на север. В районе Западное Дегунино строится новый дом, который позволит запустить волну переселения, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента строительства столицы.

Дома по программе реновации создают совсем другое качество жизни для новоселов. Фото: Михаил Синицын

Корреспондент "РГ" побывал на площадке строительства жилого дома, который строится на Базовской улице, владение 15, корпус 16. Уже готовы основные конструкции подземной парковки и шесть этажей. Этажность здания будет переменной.

Под домом - подземный паркинг, который вместит до 350 машин будущих новоселов, места для стоянки будут еще и рядом с домом.

Дом строится из монолитных энергоэффективных материалов. В таком жилье будет комфортно в любое время года. Первые этажи отдадут под нежилые помещения. Здесь будут магазины, аптеки, салоны бытовых услуг, парикмахерские. Но главное - там разместят центр информирования, где граждане смогут проконсультироваться по любым вопросам, связанным с переселением.

В каждой секции будут расположены входные группы, где разместятся: вестибюль, помещение консьержа, комната уборочного инвентаря, колясочная и лифтовой холл. Здание будет удобно маломобильным людям и родителям с малышами.

Пол вестибюля и лифтовых холлов здания предусмотрен в один уровень с землей - мамы с колясками и маломобильные люди смогут легко попасть в подъезд, а твердое покрытие с шероховатой поверхностью у входной группы препятствует скольжению.

В каждом подъезде установят два лифта на 400 и 1000 кг, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Предусмотрены 12 квартир для маломобильных людей. Всего же в доме будет 585 квартир (однокомнатных - 114, двухкомнатных - 389, трехкомнатных - 82).

Квартиры "переселенцев" полностью готовы, ремонт не потребуется. Фото: Аркадий Колыбалов

Хотя строительные работы пока в самом разгаре, уже с точностью можно сказать, какими будут квартиры в этом доме. В них будет выполнена улучшенная отделка, лоджии застеклены пластиковыми окнами. Заезжай - и живи. Единственное, что надо будет сделать новоселам, - это расставить мебель по своему вкусу. Дом на Базовской сдадут в 2021 году.

Постепенно в программе реновации появляются новые адреса и в других округах столицы. Например, на Открытом шоссе, что на востоке Москвы, по реновации построят два дома с использованием новейших BIM-технологий. Их проектирование основано на создании цифровых моделей квартала. Программа позволит учесть многие факторы, в том числе обустройство придомовых территорий, парковок, общественные пространства.

Мэрия Москвы утвердила перечень из 6 новых площадок, которые расположены в 6 районах столицы. На их территории планируется построить 100,4 тысячи квадратных метров жилья

Согласно утвержденному проекту, будет построено два жилых дома П-образной формы с двумя подземными этажами. Запроектированы в том числе и нежилые помещения общественного назначения, технические зоны и одноуровневая подземная автостоянка.

Насколько комфортны дома новой формации, скоро узнают жители Бабушкинского района. На улице Коминтерна, 12 достроено одно из самых "свежих" зданий программы. В этом доме 128 квартир: 32 однокомнатные, 65 двухкомнатных, 31 трехкомнатная. И в каждой - улучшенная отделка. Особенно радуют флизелиновые обои, которые можно покрасить по своему вкусу, продуманность размещения розеток и выключателей. Идеально отделаны балконы, лоджии, кухни и прихожие, в которых на полу уложен керамогранит светлых оттенков. Во всех комнатах - ламинат. Уже установлены межкомнатные двери. Вся сантехника тоже готова к использованию, на кухнях - электрические плиты, мойки, на стене уложен керамический "фартук".

- В этом районе в программу реновации включено 93 дома общей площадью 251,5 тысячи квадратных метров, что составляет 19 процентов от всего количества домов, включенных в программу в Северо-Восточном округе, - подчеркнул глава департамента строительства Андрей Бочкарев. - Для начала реализации программы в районе был сформирован и утвержден перечень из восьми стартовых площадок. Работа по подбору новых продолжается.

Например, недавно мэрия утвердила перечень из шести новых адресов. Новые площадки расположены в шести районах столицы. На их территории планируется построить 100,4 тысячи квадратных метров жилья. Накануне был утвержден еще один перечень из семи площадок. Комфортное жилье в этих домах получат 3,6 тысячи москвичей. Всего же в программу включена 351 стартовая площадка для строительства новых домов.

Сейчас идет строительство 123 стартовых домов общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. В общей сложности свои жилищные условия по реновации улучшат около миллиона горожан.

Как считает мэр столицы Сергей Собянин, реновация значительно улучшит ситуацию на рынке городской недвижимости.

Счастливые новоселы "первой волны" уже переехали. Фото: Аркадий Колыбалов

"Одна из самых главных проблем Москвы - это не избыток, а недостаток жилья, - заявил он в одном из своих недавних интервью". А по реновации за несколько ближайших лет будет построено около 5,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Это сделает московскую программу реновации крупнейшей программой в мире в области жилищного строительства.

Кроме того, те, кто получит новую квартиру по реновации и захочет увеличить ее площадь, могут купить дополнительные квадратные метры с 10-процентной скидкой. Этой возможностью, по последним данным, уже воспользовалось более 330 московских семей.

Действующее законодательство позволяет докупить квадратные метры как в момент переезда, так и в течение двух лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру.

Единственное ограничение - общая площадь нового жилья в итоге не должна превышать 100 квадратных метров.

В последнее время меняются районы-лидеры, в которых москвичи охотнее всего стремятся докупить "квадраты" по реновации. Если по итогам прошлого года лидировали районы Котловка, Северное Измайлово и Проспект Вернадского, то в 2019 году такими стали Бескудниковский район, Коньково, а третье место поделили Кузьминки и Проспект Вернадского.