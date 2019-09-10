В Костромской области ввели карантин из-за нашествия опасных вредителей - еловых усачей. Насекомые заселили более пяти миллионов гектаров лесов региона, нанося огромный ущерб заготовительной отрасли.

Кладовая под угрозой

С наступлением осени жизнь предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой древесины в Костромской области, заметно осложнилась. В конце августа Россельхознадзор ввел карантин по черному еловому и сосновому усачу на территории сразу трех районов - Нерехтского, Красносельского и Сусанинского.

Еще в начале лета костромские леса официально считались одними из самых чистых в стране. В отличие от соседних неблагополучных регионов - Кировской и Вологодской областей, - карантин по еловым усачам был введен на территории лишь девяти из 24 районов Костромской области. Еще в семи муниципалитетах вредителем были поражены отдельные лесные делянки. В Кологривском, Павинском и Пыщугском районах области паразит отсутствовал вовсе.

Как рассказали в Россельхознадзоре, поводом для расширения границ карантина стали фитосанитарные обследования лесного фонда, а также мест хранения и складирования лесоматериалов. Доказать наличие насекомых специалистам удалось благодаря размещению специальных феромоновых ловушек. Всего по территории области их разместили 450 штук, пояснив, что если в ловушку попался хоть один усач, то район считается загрязненным.

"В ходе обследования обнаружены признаки жизнедеятельности жуков рода Monochamus: многочисленные летные отверстия, ходы, дыры, буровая мука. Кроме того, обнаружены насекомые в разных стадиях развития, которые в качестве образцов направлены для проведения лабораторной идентификации в отдел карантина растений по Костромской области ФГБУ "Тверская МВЛ". По результатам проведенных исследований, в соответствии с протоколами испытаний карантинной экспертизы, наличие карантинных вредителей рода Monochamus в Костромской области подтвердилось", - сообщили в Россельхознадзоре.

Костромских власти против тотального карантина в костромских лесах, но решение о нем принимает Россельхознадзор

После проверки ловушек в ведомстве сообщили, что паразиты обнаружены в окрестностях Антропова и Буя, а затем в число зараженных вошли Вохомский, Кологривский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский и Шарьинский районы. Таким образом, к концу июля общая площадь карантинных зон расширилась на 2,4 миллиона гектаров. А после того, как в конце лета в проблемный список добавились Нерехта, Красное и Сусанино, прощадь проблемных лесов увеличилась почти до 5,4 миллиона гектаров. К сентябрю на территории Костромской области не осталось ни одного "чистого" района, пригодного для свободного вывоза древесины без оформления платных карантинных сертификатов.

Леса покраснели

В администрации региона введение тотального карантина назвали спорным, пояснив, что в единичных экземплярах усачи широко распространены и "являются составной частью биогеоценоза". В департаменте лесного хозяйства подчеркнули, что в соответствии с Порядком осуществления государственного лесопатологического мониторинга, очагом стволовых вредителей считается насаждение, в котором количество заселенных паразитами деревьев превышает 10 процентов. Однако теперь полномочия по введению карантина от региональных властей перешли в Россельхознадзор, и влиять на действия федерального надзорного ведомства чиновники на местах не могут.

По данным специалистов Россельхознадзора, за сезон самка усача рода Monochamus может отложить до тридцати яиц. Каждая появившаяся из яйца личинка сначала прогрызает на месте насечки небольшое отверстие, а после начинает двигаться вглубь ствола. "Усачи повреждают сосну, кедр, ель, пихту, лиственницу. В качестве дополнительного питания в период размножения они объедают кору на молодых однолетних побегах деревьев хвойных пород, вызывая покраснение хвои", - пояснили в ведомстве.

Покрасневшие из-за нашествия вредителей костромские леса - плохой знак: сырье резко теряет в качестве и обесценивается. Это наносит огромный ущерб экономике региона. Сегодня в лесной отрасли Костромской области работают около 600 предприятий, на которых трудится пятая часть всего населения, занятого в сфере промышленного производства. Они создают порядка 16 процентов от общего объема промышленной продукции, а доля лесных изделий в товарной структуре экспорта региона достигает 80 процентов.

Чтобы спасти леса от нашествия опасного вредителя, специалисты Россельхознадзора разослали рекомендации руководителям предприятий отрасли. Им предписали немедленно освобождать делянки и лесосеки от порубочных остатков, чтобы не создавать кормовой базы для усачей, а продукцию без обработки инсектицидами не хранить на складах дольше 30 дней. Чтобы вывезти лес за пределы региона, руководителям предприятий необходимо проверять его в специализированной аккредитованной лаборатории, и на каждую партию покупать карантинные сертификаты.

В апреле этого года на дорогах области начались выездные проверки Россельхознадзора по проверке сертификатов. Это спровоцировало конфликты. Во время рейда от одного из предпринимателей, перевозившего березу, потребовали к сертификат на елового усача. За отсутствие бумаги его оштрафовали. Костромич возразил, что еловый усач на березе не живет, и обвинил чиновников в том, что они перегибают палку. Постановление о штрафе он оспорил в суде, который встал на сторону лесника и прекратил производство по делу - в связи с отсутствием в действиях заготовителя состава административного правонарушения.

Билет впереди паровоза

Между тем, после расширения карантинных зон затраты на ведение бизнеса в Костромской области для многих заготовителей древесины хвойных пород возросли до 600- 700 тысяч рублей в год. Сейчас стоимость сертификата на вывоз 20 кубометров леса из подкарантинного района составляет 2,5 тысячи рублей, один документ на вагон древесины обходится в 5000 рублей. Некоторые предприниматели посчитали дополнительные расходы запредельными и начали жаловаться на преждевременное введение тотального карантина.

Чтобы вывезти лес за пределы региона, необходимо проверять его в специализированной лаборатории

В начале августа исполнительный директор Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Геннадий Юрзов направил обращение руководителю регионального Следственного управления СКР Игорю Балаеву. В своем письме заявитель посетовал, что еще в феврале 2018 года должностные лица Россельхознадзора уведомили руководство Северной железной дороги, что отгружать древесную продукцию из 14 районов Костромской области можно лишь при наличии карантинных сертификатов. Между тем, на вошедших в этот список Антроповском и Буйском районах карантин не вводили еще целый год - вплоть до 28 июня 2019 года. А на территории названных в перечне Вохомского, Кологривского, Межевского, Октябрьского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского и Шарьинского муниципальных районов карантин был официально введен и того позже - 23 июля 2019 года. Представители отрасли посчитали, что документ, поступивший из Россельхознадзора в РЖД, сыграл роль "излишней ограничительной меры" для ведения бизнеса.

- Предприниматели Костромской области, занимающиеся отгрузкой хвойной лесопродукции за пределы региона, вынуждены были заключать договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы карантинных материалов со структурной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, с отделом карантина растений по Костромской области и на платной основе получать документы, необходимые для оформления карантинных сертификатов в управлении Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, - сообщил Геннадий Юрзов.

От лица лесопромышленников он попросил проверить законность введенных мер. Итоги проверки в СК пока не озвучили. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

Справка "РГ"

Костромская область занимает первое место в ЦФО и шестое в Европейской части России по запасам древесины. Леса покрывают более 74 процентов территории области, общий запас древесины составляет 715 миллионов кубометров, а площадь лесного фонда - 4,5 миллиона гектаров. Расчетная лесосека региона составляет 12 миллионов кубометров. Ежегодно она используется только наполовину. В 2019 году Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям провело 199 проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию древесины. В Костромской области проверок было 127, в Ивановской - 72. В отношении нарушителей составлено 315 протоколов об административной ответственности, наложено штрафов на сумму 715 тысяч рублей. Из них 585 тысяч рублей должны оплатить предприниматели в Костромской области и 130,2 тысячи рублей - в Ивановской.