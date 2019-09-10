В Воронеже определяют план реконструкции крупнейшего театра, на чье обновление регион надеется получить более трех миллиардов рублей.

Вопрос о судьбе старого здания и его труппы будоражит общественность не первый год. Одни муссируют слухи о том, что землю на главной площади города отдадут под торговый центр, другие боятся получить современный зал без должной акустики. Недавно власти одобрили концепцию реконструкции театра, но это вызвало очередную волну споров и подозрений. В ситуации разбиралась "РГ".

Понравится не всем

Точных данных о том, что будет с оперным театром, на сегодня не так уж много. Он останется на площади Ленина. Здание будет иметь привычные для воронежцев черты сталинского ампира, колонны и капители, лепнину и детали пышного внутреннего убранства.

Сохранятся ли наружные стены, еще не решено: даже самые последовательные "охранители" из числа архитекторов признают, что театр надо расширить сзади, со стороны улицы Пушкинской, чтобы создать за сценой нормальные условия для постановки и показа спектаклей. В зрительном зале станет больше ярусов, технические помещения уйдут под землю. Кресел, как и сегодня, будет не менее тысячи.

Согласно одобренной концепции московского архитектора Сергея Куцевалова, театр обзаведется цокольным этажом и станет на два-три этажа выше, чем сегодня. Площадь его увеличится.

- Нам не хватает в первую очередь бытовых помещений, - сообщил директор театра оперы и балета Александр Арнаутов. - После войны условия можно было считать прекрасными. Сегодня это не так. У оркестрантов есть только общая яма, то есть репетировать по группам негде. Если балет занимает оба репзала, то солистам места нет. У оперных солистов та же проблема. И для зрителей нужно больше комфорта.

То, что концепция Куцевалова принята, не означает, что театр будет ровно таким, как на растиражированной в СМИ картинке, пояснил руководитель областного департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков:

- Правительство региона признало этот вариант самым приемлемым чисто технически. Он будет отвечать потребностям труппы и города, позволит максимально сохранить стиль здания, не нарушив ансамбль площади. Мне тоже доводилось встречать в соцсетях комментарии, что якобы здесь все снесут и построят ТЦ. В том, что этого не будет, можно быть уверенным. Но надо понимать, что итоговое решение, каким бы оно ни было, для кого-то обязательно окажется непопулярным.

Конкретные требования к зданию и его оснащению будут определены позже и прописаны в техническом задании на проектирование. Когда же проект будет готов, область сможет запросить федеральное финансирование.

Что нужно театру

Возможные подходы к реконструкции в течение года прорабатывал воронежский институт "Гипрокоммундортранс". Как пояснил его технический директор Роман Ещенко, оптимально было бы демонтировать внутри и капитальные стены, и перегородки, чтобы соблюсти современные строительные и санитарные нормы, поменять все инженерные коммуникации, обеспечить пожарную безопасность и доступ для маломобильных граждан.

- Здание восстанавливали после войны непонятно из чего, надежнее эти конструкции внутри разобрать, оставив только стены по периметру. Уйти вниз на три этажа и не много вбок (в сторону сквера), сделать "карман" для механики сцены и подвоза декораций, - рассказал Ещенко. - Не увеличивая высотные габариты, можно сделать внутри больше этажей.

Конкретные требования к зданию и его оснащению будут определены позже и прописаны в техническом задании

У бывшего главного архитектора Воронежа Анатолия Бородецкого свое предложение - пробурить землю в сквере слева от театра и разместить под ним три этажа с техническими помещениями, а оттуда уже сделать проход на первый этаж старого театра. По его мнению, это обойдется всего в 156 миллионов рублей и позволит провести реконструкцию, не выселяя труппу.

- Фундаменты только надо усилить, а то там трещина, и воду от них отвести, - добавил Бородецкий. - Другой вариант - как в Большом театре, построить дополнительные площади прямо под историческим зданием. Ничего страшного не случится, если увеличить объем сзади, с Пушкинской, метров на пять там подняться... На восприятие объекта это не повлияет, мы же ходим по земле и видим фасад снизу. Но вот вправо-влево пристройки делать не надо.

Похожее мнение высказал экс-директор театра Игорь Непомнящий.

- Проект реконструкции театра уже выполнялся в 2006 году. Были учтены нужды техслужб, необходимость нового подсобного корпуса с декорационным цехом, пошивочной мастерской и балетным залом, - напомнил Непомнящий. - Можно подвинуть арьер сцены, убрать заднюю стену, уйти вбок. Главное - не переделывать зрительный зал, потому что уже нет специалистов, способных устроить такую же акустику. Неслучайно в "Ла Скала" осовременили только закулисную часть.

Сделать первый шаг

До начала реконструкции нужно подготовить временную площадку для показа оперных и балетных спектаклей. Неоднократно заявлялось, что ею станет Воронежский концертный зал (ВКЗ), где базируется симфонический оркестр и принимают антрепризные постановки. Помещений для театра, а у него только труппа составляет 260 человек, явно недостаточно.

Поэтому первым делом оперному построят технический корпус рядом с Центральным рынком. Средства на проектирование и строительство выделит правительство Воронежской области. Работы могут начаться в 2020-м. Нынешнюю "подсобку", где хранятся декорации, снесут, и возведут шесть этажей. Места хватит и под склады и мастерские, и под репетиционный зал, по площади соответствующий сцене театра. А прокатной площадкой послужит ВКЗ.

- Сцена там в кошмарном состоянии, годится лишь для самых простых постановок. Машинерия сцены образца 1990 года - при смене декораций шумят моторы лебедок, это будет мешать зрителю. На мой взгляд, надо компьютеризировать механику заранее, - подчеркнул технический директор Платоновского фестиваля Илья Скрипников.

Кроме того, в ВКЗ маленькая оркестровая яма. Увеличить ее можно, убрав несколько рядов партера.

Имеет смысл использовать еще и сцену какого-либо городского ДК, считает худрук Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаил Бычков:

- В большинстве своем эти дворцы не очень сильно загружены, можно было бы договориться с ними, чтобы сохранить творческий потенциал труппы оперного. Иначе молодые перспективные артисты уйдут, останутся те, кто ждет заслуженного отдыха.

По мнению Непомнящего, для показа спектаклей сгодится зал ДК имени 50-летия Октября - оркестр там не поместится, но балет может идти и под фонограмму.

- Театр должен активнее готовиться к работе в период реконструкции. Четко планировать размещение в ВКЗ, выражать свои пожелания к наполнению исторического корпуса. Нужна ли там малая сцена, стоит ли переносить гардероб вниз... Я бы, наверное, уже проводил инвентаризацию, описывал все люстры и дверные ручки, чтобы ничего не пропало и можно было дозаказать детали, если их где-то недостает, - отметил Бычков.

До начала реконструкции предстоит провести ряд обязательных процедур, так что - по самым оптимистичным прогнозам - в старом здании оперный проведет два полноценных сезона.

Прямая речь

Александр Литягин, главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета:

- В городе циркулируют слухи, что кто-то хочет поставить вместо театра ресторан или варьете. А работники у нас эмоциональные - завести их легко, успокоить сложно. Людям надо объяснить, куда они перейдут на время реконструкции. Если это будет автономный корпус (то самое вспомогательное здание) - волнения прекратятся, и мы избежим утечки кадров. Наверное, надо доводить до сведения труппы, что происходит, через какую-то группу сотрудников - адекватных, готовых слышать другого и нести ответственность.

Михаил Бычков, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ:

- Напомню слова Томаса Манна о том, что театр - место, где толпа превращается в народ. Это не архитектура, а центр духовной жизни. И это пространство, где показывают спектакли. Поэтому надо думать о том, какие условия нужны для балета, для оперы, чтобы зритель ее расслышал, для оркестра, чтобы в яме умещалось нужное количество музыкантов. Мы привыкли к старой расстановке кресел, к тесноте в зале. Так привыкаешь к "Жигулям", но если после них пересесть в "Тойоту Камри", то разница в удобстве очевидна. В оперном должно быть минимум как в "Камри"! Театр не принадлежит группе людей, которые в нем работают долгие годы. Он принадлежит городу, всем нам.