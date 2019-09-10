"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск "Мосгортранса", который требовал взыскать с организаторов несанкционированных акций в центре Москвы 1,2 млн.

Ответчиками по этому иску являются Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Владимир Милов, Александр Соловьев, Георгий Алабуров, Олег Степанов.

Истец просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный потерей рейсов. Ущерб "Мосгортранс" оценил в 1 218 591, 58 руб.

В частности, в иске указывалось, что 27 июля в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило предприятию убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города более чем на 30 маршрутах городского транспорта. Причастность ответчиков к организации несанкционированного мероприятия подтверждается вступившими в законную силу судебными решениями, а также публикациями в социальных сетях.

Судья Вера Петрова вынесла вердикт - исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворить.

Сейчас в Коптевском суде на рассмотрении находится еще иск от ГБУ "Автомобильные дороги". Он также предъявлен к Соловьеву, Яшину, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о возмещении убытков и материального ущерба на сумму 11 млн 468 тысяч рублей. Еще в этот суд 21 августа поступил иск от Московского метрополитена. Ответчиками указаны семеро оппозиционеров. Сумма и суть требований в карточке дела не указаны. Заявление будет рассматривать судья Вера Петрова.

Кроме того, в Тушинском районом суде также рассматривается иск от компании "АНКОР", занимающейся общественным питанием. В исковом заявлении говорится, что 27 июля компания была вынуждена приостановить с 10 до 20 часов работу своего заведения на Тверской, чтобы сохранить имущество и не нанести вред персоналу и посетителям. По мнению истца, ущерб в виде упущенной выгоды составил 551 847 рублей.