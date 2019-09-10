Можно ли заработать на образовательных курсах для школьников

Дополнительное образование ребенка становится не только выгодной инвестицией в его будущее - а именно так сегодня воспринимают плату за кружки и секции родители, но и отличной идеей для малого бизнеса. Кружки робототехники и ракетомоделирования, школы восточных танцев и рисования, курсы этикета и колористики - все это пользуется большой популярностью у нынешних школьников. Насколько успешны коммерческие кружки для детей в качестве бизнеса, и как подобрать нишу и не прогадать с финансовой составляющей, разбиралась корреспондент "РГ".

Все успеть

Белгородка Елена Лукина рассказывает, что ее дочь - ученица младших классов - освоила планирование не хуже создателей японской системы "канбан". Доска с задачами у школьницы такая, что диву даешься - там помещается расписание школьных уроков, домашних дел и увлечений. Но последних, по словам самой ученицы, "маловато будет".

- Надо бы еще записаться в какой-то кружок, мам, - предлагает она. Мол, не пустовать же "канбану".

Похожая ситуация и в семьях ее знакомых - с началом сентября родители внимательно слушают чад - чего им хочется в этом учебном году. Однако решение - отправить ребенка в спортивную секцию, танцевальный клуб или какой-либо кружок "для души" - зависит, конечно, не только от его выбора, но и от финансовых возможностей семьи.

- Мы сразу договорились в семье, сколько в месяц сможем тратить на подобные "хотелки" наших школьников, - говорит Елена Лукина. - Хотя я не жалуюсь на доход, все же соизмеряю траты: на эти деньги я могу купить очень хорошие сапоги, заплатить за отопление в доме за два зимних месяца... В результате, как говорят финансисты, бюджет секвестировали, оставив только танцы для дочки и робототехнику для старшего. Дочка просит еще отдать ее в кинологический кружок: "Мама, я же будущий ветеринарный врач!" Но мы пока не решаемся. Надо изучить финансовую сторону. Не секрет, что бывают занятия и недорогие, но те же танцы, к слову, требуют помимо платы за абонемент, еще и затрат на костюмы для выступлений, на "гастрольные поездки" - детей часто отправляют на конкурсы. Так что приходится считать деньги очень внимательно.

Сертификат на увлечения

Освободить родителей от части платежей призвана новая система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Ее только начали внедрять с нынешнего учебного года. Проект разворачивается медленно, но верно. Суть его в том, чтобы каждый ребенок получил сертификат на дополнительное образование. Обратиться за ним могут родители детей от пяти до 18 лет, при этом "расплатиться" документом можно не только в муниципальных школах искусств, но и в платных кружках и секциях.

Идея довольно здравая: ведь не секрет, что зачастую дополнительное образование как бизнес организовывают бывшие педагоги. При этом идут они в свободное плавание не столько из-за финансовых амбиций. Каждый второй, отвлекшись от бухгалтерских подсчетов эффективности собственного дела, говорит о свободе творчества в процессе работы с детьми. Есть возможность давать ученикам то, что им нравится, менять направление подготовки и уделять ребенку столько времени, сколько позволяют родительские финансы. Новая система, по словам ее инициаторов, должна еще и стимулировать начинающих предпринимателей от образования заполнять эту нишу. Ведь получается, что бюджетные деньги пойдут, таким образом, на оплату услуг частного бизнеса.

Менеджер по работе с регионами Фонда поддержки проектов НТИ Татьяна Играева отмечает, что первый вопрос, который требует решения перед открытием бизнеса на основе дополнительного образования детей - зачастую "в головах" начинающих предпринимателей: их надо правильно настроить, подсказать, как вести свое дело.

- Как правило, бизнес инициирует преподаватель - не важно, работает он сейчас в каком-то учреждении или уволился, - поясняет она. - Но масса сложностей возникает уже на первом этапе. Начнем с того, что человек меняет собственный статус: из педагога, который, как говорится, "реализовывал свой образовательный потенциал", он превращается в предпринимателя. Нужно решать совсем другие задачи, задействовать собственные управленческие умения: ведь приходится создавать команду для работы, пусть и небольшую. Ему надо быть и пиарщиком - ведь любая школа или кружок требует определенной раскрутки. Естественно, нужны знания и финансовой составляющей бизнеса: ведь должна быть экономическая эффективность.

Татьяна Играева подчеркивает, что сегодня в регионах происходит "бум технического творчества", и это вызывает у многих преподавателей желание создать свою школу, чтобы заработать больше.

- На популярность кружков технического творчества влияют даже трогательные детские истории - рассказывает она. - Например, в Липецке на одном из фестивалей мальчик показал собачку-робота. Оказалось, что у него аллергия на собак, и завести питомца семья не может. Вот школьник и решил создать себе такого "друга", который будет играть с ним, выполнять команды. За ним в робототехнику тянутся и другие дети...

Зачастую дополнительное образование как бизнес организовывают бывшие педагоги

Однако сам по себе спрос еще не обеспечивает процветания этому виду предпринимательства. К сожалению, многие примеры говорят об обратном. Слагаемых успеха немало, и, как в любом бизнесе, здесь приходится рисковать.

Руководитель белгородского "Кванториума" Андрей Ковалев добавляет: открывая собственную школу, педагог должен быть готов пройти через множество препятствий. Новая система бюджетного финансирования, которая должна стать стимулом для увеличения количества подобных кружков, не предполагает упрощения важных нормативных процедур.

- К примеру, чтобы воспользоваться сертификатами, школе нужна лицензия, - поясняет он. - Получить ее не так просто, но без этого - никак.

Андрей Ковалев приводит в пример Олега Грязнова, который создал в Белгороде собственную робототехническую школу. При этом он не только занимается собственным бизнесом, но и работает в "Кванториуме". Он прирожденный педагог и организатор, умеющий увлечь школьников и передать им необходимые знания. На начальном этапе бизнеса ему потребовалось свыше миллиона рублей.

- Популярность технического творчества растет, - констатирует Андрей Ковалев. - Открывается много кружков на коммерческой основе. Но и сложностей здесь немало - стоимость аренды помещений для занятий в городе высока, качественное и современное оборудование тоже стоит недешево. Плюс множество других затрат. Все это надо внимательно просчитывать.

Выживет лучший?

Эксперты отмечают, что не последнюю роль в развитии этого бизнеса играет и конкуренция между детскими центрами. Стилист Ольга Рыбина, которая ведет занятия по колористике не только для взрослых, но и для детей, отмечает новый тренд:

- Люди стали экономить на одежде и на еде, но вкладывают средства в образование - свое и детей, - отмечает она.

При этом и педагоги, и предприниматели уверены, что начинать такой бизнес лучше в качестве "побочного".

- Возьмем в качестве примера семью, где у мужа свое успешное дело, а жена работает учительницей, - рисует картину организатор детской школы в Задонске Липецкой области Владимир Щедрин. - Если ее частная школа будет сначала финансироваться благодаря бизнесу мужа, а к этому приложится ее талант педагога и организатора - да, такое дело имеет шансы на успех.

Владимир Щедрин уверен, что система персонифицированного финансирования не станет хорошим подспорьем бизнесу.

- Я думаю, что административный ресурс сделает свое дело - и сертификаты понесут в муниципальные школы искусств, - считает он. - Им тоже нужно как-то выживать.

Сам Владимир Щедрин душой болеет за дело супруги. В ее школе не только преподают английский для самых маленьких, готовят детсадовцев к первому классу, но и внедряют новые методики - чтобы развивать таланты будущих архитекторов.

- Мы делаем то, чего поблизости нет нигде, - уточняет Щедрин. - Но и это еще не залог успеха...

В небольшом Задонске, по его словам, важно просто не работать в убыток и реализоваться как профессионалу, реально помогая детям раскрыться.

- Я думаю, что скоро бум детских коммерческих кружков и школ сойдет на нет - ведь денег у людей не так много, - полагает Щедрин. - Понимаете, даже мы разочаровались в субсидиях для малого бизнеса. А других видов поддержки не существует. Почему разочаровались? Сами посчитайте: чтобы получить 600 тысяч рублей и пользоваться ими три года, надо взять на работу дополнительно трех педагогов с зарплатой не ниже средней по региону. Плюс к этому - за них нужно заплатить в различные фонды. Получается, что мы эту субсидию быстро растратим на зарплату, да еще и оставшееся время будем вынуждены содержать штат. Иначе нарушим обязательства перед государством. Так что мы рады тому, что у нас есть.