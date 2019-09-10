В городе завершаются сезонные работы по благоустройству. Помимо профессиональных проектировщиков 25 городских бюро, над обновлением территорий столицы в этом году как никогда активно работали сами москвичи и даже студенты городских вузов.

По данным заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, итогом этих работ будет благоустройство значительной части города. Из 4,5 тысячи объектов, которые приобретут новый облик, 255 - крупные и особо значимые территории. Как и в прежние годы, все проекты были согласованы с жителями. В ряде районов горожане предложили изначально свои идеи. Например, в Черкизовском детском парке вместо очередной стандартной спортивной площадки молодежь настояла на создании кластера с альтернативными видами спорта.

На соседней набережной Шитова, ремонт которой завершится до 15 октября, проложили профессиональную беговую дорожку с прорезиненным покрытием, которая снижает нагрузку на стопу. Еще одно пожелание горожан - обустройство эллингов для хранения каяков - пока под вопросом, но скорее всего жителям и тут пойдут навстречу, правда, уже в следующем году. Пока же заполняют водой досрочно очищенный и приведенный в порядок Черкизовский пруд.

Школьную улицу сделали пешеходной, чего долгие годы добивались инициативные группы жителей Таганского района. Они считают, что этого достоин расположенный здесь памятник истории и культуры федерального значения - ансамбль Рогожской Ямской слободы.

Правда, им хочется еще больше озеленить свою улицу, чтобы скрасить серость гранитного тротуара. Но то, что уже сейчас после проведенного благоустройства цены на квартиры в районе выросли на 10%, им приятно, хотя большая часть жителей переезжать никуда не собирается. Новую пешеходную улицу особенно полюбили мамы с колясками и пенсионеры из окрестных домов - они на Школьной теперь постоянные гости.

Похорошели также популярная у туристов Рождественка и прилегающие к ней переулки. Фасады сияют свежей краской, новый гранит на тротуарах, старинные фонари с большими плафонами. Реставрировали и фасад Богородице-Рождественского женского монастыря. Еще несколько домов ждут своей очереди.

Исчезновение чаши фонтана возле Московского архитектурного института там же, на Рождественке, взволновало горожан. Но их успокоили. Оказалось, что проект ремонта территории вуза разработали сами студенты МАРХИ. Восстановили, как они и запланировали, историческую решетку, отремонтировали входную группу и фасад здания. А чашу решили заменить - старая совсем уж разваливалась. Силуэт новой чаши уже виден, скоро заработает и фонтан. Будет он даже лучше прежнего, рассказал "РГ" сотрудник МАРХИ Дмитрий Карелин, у него появилась система рециркуляции и вода течь, как из крана, перестанет, благодаря чему ее использование станет более экономным.

Скоро в столице появится еще один новый театральный квартал. Его основой станет улица Чаплыгина с прилегающими к ней переулками. Сейчас там устанавливают фонари, стилизованные под середину ХIХ века. Они без стеклянного плафона, зато украшены сделанным вручную узором. Под их светом особенно хорошо смотрятся 60 фасадов почищенных строений (в том числе и здания театра "Табакерки"). Во всех 17 дворах тут обновили места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Как поделилась с "РГ" хозяйка одной из квартир доме N8 Зинаида Мансурова, раньше улицу освещали лампы, висящие прямо на проводах, а тротуары были такими узкими, что и двум людям было трудно при встрече разойтись. "Вроде и центр Москвы, но было так же неуютно, как на окраине, - поясняет Мансурова. - А теперь у нас рядом с домом приятно и погулять, и спортом можно заняться".

Кстати

Чтобы высказать пожелания по благоустройству вашей придомовой территории, улицы или сквера, нужно обратиться в управу своего района, префектуру округа или к депутатам. Можно сделать это, отправив заявку на сайт мэра Сергея Собянина в раздел "Мой район" по адресу: www.sobyanin.ru.