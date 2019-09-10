Для любого человека здоровье является одной из главных жизненных ценностей. Поэтому так важно, чтобы медицинская помощь была доступной, эффективной и высококачественной. Именно эта цель стала главной в государственной программе "Развитие здравоохранения города Москвы".

Согласно программе, за предстоящие пять лет департаменту строительства города Москвы предстоит возвести 43 объекта здравоохранения: 24 амбулаторно-поликлинических учреждения, 9 больничных корпусов - в том числе два инфекционных корпуса на территории детской клинической больницы Св. Владимира и инфекционной клинической больницы N 1; лечебно-диагностический комплекс клинического научного центра им. А.С. Логинова; а также 5 подстанций скорой медицинской помощи и 5 скоропомощных стационаров.

Но повышение качества медицинской помощи в первичном звене зависит не только от возведения новых зданий. Департамент здравоохранения столицы разрабатывает современные медико-технологические задания по требованиям к функциональному зонированию помещений, отделке и эргономике зданий поликлиник по новому "Московскому стандарту+". Он предусматривает много новшеств, которые направлены на повышение комфортности посещения поликлиник для пациентов и на удобство работы персонала. Так, в них должно быть проведено зонирование с учетом потоков пациентов врачей и материалов, появятся зоны комфортного пребывания и рекреации. Уровень отделки помещений изменят со стандартного на улучшенный, увеличится высота потолков. Многим из нас приходилось бродить по учреждениям здравоохранения в поисках нужного кабинета. Теперь в них появится поэтажная навигация по структурным подразделениям и помещениям, чтобы каждый мог сразу найти все, что ему нужно.

Основные врачебные и диагностические ресурсы будут сосредоточены максимально удобно для пациентов в одном месте. Прежде кабинеты рентгена или лаборатории нередко располагались на верхних этажах, куда человеку с травмой или пожилому пациенту добраться непросто.

По новому стандарту наиболее посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, наименее посещаемые и административные помещения - на верхних.

Кабинеты "узких" специалистов появятся на одном этаже с функциональной диагностикой. Причем требуется организовать их посещения так, чтобы не было очередей, а ожидание приема было комфортным.

В поликлиниках появится больше открытых пространств, комфортабельная мебель, буфеты, в которых можно будет перекусить, если, например, пришел рано утром, чтобы сдать анализы натощак, или просто проголодался.

Новый московский стандарт также определяет требования и к оснащению рабочих мест медицинского персонала.

Центр "Новомосковский" станет крупнейшим объектом здравоохранения столицы. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В кабинетах врачей должно быть все необходимое для работы, удобная мебель, хорошее освещение. Сформулированы и требования к оснащению медицинским оборудованием, которые позволяют быстро и точно установить диагноз и контролировать ход и качество лечения. Четко определен комплект оснащения: аппараты УЗИ, эндоскопическая техника, холтер-мониторы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Часть оборудования начнут поставлять уже в этом году.

Все это делается для того, чтобы достичь главной цели - значительно повысить качество медицинских услуг, то есть сократить очереди при посещении врачей, облегчить запись на прием у специалистов, оснастить объекты новым высокотехнологичным оборудованием, создать систему паллиативной и патронажной помощи, а также решить другие задачи, которые ставит перед медиками нацпроект "Здравоохранение".

Будут развиваться в учреждениях здравоохранения и современные цифровые сервисы. В ходе цифровизации уже сейчас пациенты могут самостоятельно получать результаты своих анализов и исследований. В дальнейшем планируется предоставить пациентам доступ и к электронной медицинской карте.

Новый стандарт обеспечит комфорт для пациентов и персонала столичных поликлиник

В новых ультрасовременных инфекционных корпусах в больницах N 1 и Св. Владимира появится значительно больше мельцеровских боксов - так называют индивидуальные палаты с отдельным выходом. Это позволит принципиально изменить структуру коечного фонда инфекционных больниц столицы - от палатного типа размещения пациентов к изолированным боксам. Появится возможность оснащения инфекционной службы современным оборудованием, в том числе лабораторным. В перспективе это снизит риски распространения инфекций и позволит лечить быстрее и эффективнее.

А новый корпус МКНЦ им. А.С. Логинова позволит врачам организовать работу клинико-диагностического отделения по принципу "в день обращения". Будет увеличен объем высокотехнологичных операций повышенной сложности.

В новых скоропомощных стационарах станет возможной углубленная и оперативная диагностика, будет оказываться как первая (доврачебная) медико-санитарная помощь, так и скорая. В сутки здесь смогут принимать от 200 до 300 пациентов. В каждом из комплексов будут полностью оборудованы 4-6 операционных по разным профилям (общая хирургия, травматология, нейрохирургия, гинекология и др.), палаты реанимации и интенсивной терапии, а также противошоковые палаты.

На всех новых объектах здравоохранения обеспечат беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

Большой подарок получат москвичи в этом году. Завершится строительство первой очереди уникального объекта - больницы с родильным домом в поселке Коммунарка ТиНАО.

"Строительство медицинского центра "Новомосковский" - важнейшая составляющая программы модернизации столичного здравоохранения, - оценил значимость объекта мэр города Сергей Собянин. - Больница в Коммунарке станет одним из крупнейших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО и соседних районов. А в современном акушерском стационаре будут созданы комфортные условия для мам и малышей.

Первых пациентов больница может принять уже в первом квартале 2020 года. Таким образом, совсем скоро здравоохранение в Новой Москве будет соответствовать высоким столичным стандартам, а жители смогут получать полный комплекс медицинских услуг "рядом с домом".

На всех новых объектах здравоохранения обеспечат беспрепятственный доступ для маломобильных граждан

"Строительство началось в январе 2017 года и осуществляется в два этапа, - рассказал о деталях проекта руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. - Всего будет построено 9 корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров. До конца года планируем завершить строительство 4 корпусов: палатного на 606 коек, лечебно-диагностического, вспомогательного и патолого-анатомического".

Палатный корпус центра - самый большой по масштабу. Тут будут работать все основные отделения: нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии (общей и сосудистой), онкологии, кардиологии, гинекологии, ЛОР, офтальмологии, травматологии, ортопедии, хирургии, терапии, урологии, гнойной хирургии. В 10 малых и одной операционной общего профиля будут выполнять основной объем хирургических вмешательств. В двух ангиографических операционных возможны минимально инвазивные процедуры на кровеносных сосудах под рентген-контролем. Здесь же будут расположены два процедурных кабинета компьютерной томографии. Для пациентов предусмотрены 112 одноместных и 247 двухместных палат, 9 реанимационных и одна шоковая палата.

Лечебно-диагностический корпус будет оснащен всем современным оборудованием мирового уровня. Тут появятся кабинеты КТ, МРТ, рентгена и маммографии, отделения ультразвуковой и лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации. Здесь будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики с системой однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Это позволит отслеживать распределение радиоактивной метки в организме больного и диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях, когда никаких других симптомов еще нет.

На весь центр будет работать и центральное стерилизационное отделение, и все необходимые лаборатории. В этом же корпусе будет весь набор операционных: ангиографическая, гибридная, 4 ортопедо-травматологических и нейрохирургических и еще 10 - общего профиля. Утренние врачебные конференции, совещания и семинары персонал сможет проводить в удобном конференц-зале на 300 мест.

Современные подходы к организации медицинской помощи неузнаваемо изменят и приемное отделение больницы - в нем не только, как это было привычно, измерят артериальное давление и температуру, чтобы оформить вновь поступившего пациента. Согласно новому стандарту, здесь незамедлительно начнут оказывать высокотехнологичную помощь. Для этого отделение оборудуют экстренной общепрофильной операционной, двумя ангиографическими операционными, противошоковой палатой на 6 мест, двумя компьютерными томографами и отделением реанимации и интенсивной терапии для неотложных состояний на 12 мест. Такое оснащение отделений экстренной помощи принято во всем мире. Причем здесь смогут принимать до 90 пациентов в день. А собственная вертолетная площадка центра позволит принимать сложных больных, доставляемых санитарной авиацией.

Изменится в больнице и уровень комфорта для всех - пациентов, посетителей, персонала. И это не только большие окна и высокие потолки или санузлы, приспособленные для маломобильных больных, - подобными удобствами во многих московских стационарах уже не удивить. Но вот многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медицинского персонала с передачей сигнала на пост дежурной медсестры пока еще доступны не везде. В "Новомосковском" такие будут стоять во всех палатах. Кроме того, в них предусмотрена индивидуальная система вентиляции и кондиционирования воздуха. В отличие от привычных систем питания пациентов здесь будет реализована концепция таблет-питания. Она заключается в том, что еда не раскладывается по тарелкам в отделении, а заранее порционируется в ударопрочную фарфоровую посуду. Затем индивидуальные подносы доставляются в специальных транспортировочных тележках пациентам. Отдельная столовая будет работать и для посетителей, а у персонала будут свои комнаты отдыха и приема пищи.

Сегодня облик первой очереди центра уже приобрел зримые очертания - во всех четырех корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования.

Еще пять корпусов общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров будут возведены на втором этапе строительства в 2020 году. Это будут амбулаторный корпус, детский стационар на 180 коек, родильный дом на 130 коек, инфекционный корпус на 100 коек и подстанция скорой медицинской помощи.

На базе центра планируется создание регионального сосудистого центра, в котором будут оказывать экстренную помощь при инсультах и инфарктах, проводить высокотехнологичные операции - например, аортокоронарное шунтирование, а также стентирование. Эти виды помощи способны резко сократить сердечно-сосудистую смертность, а это одна из целей, поставленных в майском указе 2018 года президента Владимира Путина перед системой здравоохранения.

В "Новомосковском" смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители нескольких округов столицы: ТиНАО, а также ЮЗАО и ЗАО (районов Солнцево, Ново-Переделкино, Южное Бутово и др.). И добираться до него жителям этих районов будет удобно - здесь уже функционируют новые станции "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро.