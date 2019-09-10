Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком

Бомбардировщик Су-34 после столкновения над Липецком. Фото: Военный осведомитель pic.twitter.com/PYcrgFq8xF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 10, 2019

В Сети опубликовано фото фронтового бомбардировщика Су-34 после столкновения в воздухе с однотипным самолетом.

Судя по характеру повреждений, на снимке запечатлен ведущий самолет. Напомним, 5 сентября во время учебно-тренировочного полета пары Су-34 произошло столкновение самолетов в воздухе.

По данным из открытых источников, причиной аварии стала потеря визуального контакта между ведущим и ведомым. Проще говоря, шедший сзади-снизу самолет слишком приблизился к переднему, не доложив об этом, и тот перестал видеть его в зеркала. Пытаясь разыскать ведомого, ведущий начал маневрировать и в этот момент ударил концом крыла по кабине ведомого. Пытаясь отвернуть, Су-34 еще раз ударил собрата по фюзеляжу.

В результате ведущий лишился законцовки правого крыла с размещенной на ней станцией радиоэлектронного подавления "Хибины". Второй самолет получил повреждения фюзеляжа и двигателя - обломки крыла бомбардировщика попали в воздухозаборник.

Летчики смогли посадить оба Су-34 на аэродром, никто не пострадал. Самолеты стоимостью более миллиарда рублей каждый признаны не подлежащими восстановлению.