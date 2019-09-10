Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.09.2019,  
09:33
Текст:  Антон Валагин (Липецк)

Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком

В Сети опубликовано фото фронтового бомбардировщика Су-34 после столкновения в воздухе с однотипным самолетом.

СМИ: Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье из-за заводского брака

Судя по характеру повреждений, на снимке запечатлен ведущий самолет. Напомним, 5 сентября во время учебно-тренировочного полета пары Су-34 произошло столкновение самолетов в воздухе.

По данным из открытых источников, причиной аварии стала потеря визуального контакта между ведущим и ведомым. Проще говоря, шедший сзади-снизу самолет слишком приблизился к переднему, не доложив об этом, и тот перестал видеть его в зеркала. Пытаясь разыскать ведомого, ведущий начал маневрировать и в этот момент ударил концом крыла по кабине ведомого. Пытаясь отвернуть, Су-34 еще раз ударил собрата  по фюзеляжу.

В результате ведущий лишился законцовки правого крыла с размещенной на ней станцией радиоэлектронного подавления "Хибины". Второй самолет получил повреждения фюзеляжа и двигателя - обломки крыла бомбардировщика попали в воздухозаборник.

Летчики смогли посадить оба Су-34 на аэродром, никто не пострадал. Самолеты стоимостью более миллиарда рублей каждый признаны не подлежащими восстановлению.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию 06.09.2019
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше 05.09.2019
ВКС России
Проверенное оружие: обновленный МиГ-31БМ оценили в Китае 06.09.2019
В России появятся парашюты, которые помогут бойцам выжить в воде 06.09.2019
бомбардировщики
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34 06.09.2019
Равные бойцы: Ту-95 сравнили с B-52 04.09.2019