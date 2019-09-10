Сегодня, сразу же после подведения предварительных итогов выборов, "Российская газета" публикует важный документ Росстата о положении дел в регионах России по итогам первого полугодия. Это задание на завтра. Задание для губернаторов, как действующих, так и вновь избранных.

Анализ данных Росстата показывает, что существенных сдвигов в экономическом развитии России в первые шесть месяцев года не произошло. Прежде всего это касается доходов населения. Из восьми федеральных округов только в четырех (Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном) реальные, с поправкой на инфляцию, доходы населения вышли в плюс, но и то на минимальном уровне, отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор РАН Александр Широв.

В лидерах по росту реальных доходов Москва, Московская область, Свердловская область, ряд регионов Дальнего Востока (Сахалинская и Магаданская области, Забайкалье и Камчатка). В аутсайдерах Центральное Нечерноземье: Костромская, Ярославская, Тульская и Ивановская области. К сожалению, негативная динамика доходов сформировалась в Республике Крым и г. Севастополь. Еще один очаг снижения доходов неожиданно сформировался в относительно благополучных регионах российского Черноземья (Белгородская, Воронежская, Орловская, Брянская области). При этом в ряде регионов с достаточно слабой динамикой доходов мы видим высокие показатели промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Возможно, что мы увидим рост доходов во втором полугодии. Если же этого не произойдет, то это будет сигналом того, существуют определенные проблемы с распределением доходов в пользу населения, на которые придется реагировать мерами налогово-бюджетной политики, говорит Широв.

При этом совокупный рост ВВП в первом полугодии составил лишь 0,7%. И этот рост обеспечивается только одним фактором - увеличением спроса населения. Несмотря на повышение НДС и сокращение реальных располагаемых доходов, граждане продолжают оказывать экономике наиболее существенную поддержку, указывает Широв, тогда как прямой вклад бизнеса и государства в экономический рост в первом полугодии оказался близким к нулю. Даже экспорт был ограничен сделкой "ОПЕК+", снижением спроса на уголь в Европе и рядом других факторов.

В лидерах по росту реальных доходов Москва, Московская область, Свердловская область и ряд регионов Дальнего Востока

Хотя промышленное производство, если верить последним данным Росстата, и растет существенно быстрее ВВП, основной вклад в это (75% в январе-июле) вносят сырьевые производства. Так что зависимость экономики от сырья остается чрезвычайно высокой, указывает экономист.

Инвестиции сдерживаются низким уровнем внутреннего спроса и наличием незагруженных производственных мощностей. "По нашим оценкам, уровень загрузки производственных мощностей у предприятий, ориентированных на потребительский спрос, менее 65%, в инвестиционном комплексе - около 50%, - говорит Широв. - Сложилась ситуация, при которой только устойчивый рост загрузки конкурентоспособных мощностей может привести к реальному росту инвестиций в частном секторе. Иначе сохранится ситуация самовоспроизводящейся экономической инерции, при которой инвестиции будут лишь компенсировать выбытие мощностей, а значительный объем ресурсов будет направляться бизнесом на иные цели. Одним из наиболее негативных последствий такой инвестиционной модели станет неэффективное использование доходов от экспорта. Анализ корпоративной статистики позволяет утверждать, что урезание капитальных затрат в пользу выплаты дивидендов стало одним из ключевых трендов в деятельности российских публичных компаний практически во всех сферах экономической деятельности".

Большие надежды связывались с началом реализации национальных проектов, но чуда не произошло. "Медленно раскачивающийся бюрократический механизм не сумел в сжатые сроки организовать ритмичное финансирование и реализацию прежде всего крупных инвестиционных проектов", - говорит Широв. По его оценке, в этом году эффекты от национальных проектов в основном будут ограничены социальной сферой и поддержкой развития отдельных направлений и производств. Тем не менее можно рассчитывать, что во втором полугодии, по мере окончательного оформления мероприятий в рамках нацпроектов, вклад государственных расходов в формирование экономической динамики будет постепенно возрастать.

Набор мер, способных ускорить темпы экономики, постоянно сужается, считает Широв. "Сейчас это практически те непопулярные (в среде экономистов) решения, которые связаны с прямым стимулированием внутреннего спроса, прежде всего потребительского. Речь может идти о прямом росте оплаты труда в бюджетном секторе, денежного довольствия военнослужащих, индексации пенсий, введении необлагаемого минимума по НДФЛ и т.д.", - говорит он.

Угрозу роста закредитованности населения он считает излишне драматизированной и отвлекающей от главной проблемы - динамики доходов граждан. Со стороны денежно-кредитной политики, по его словам, требуется сохранение устойчивого тренда на снижение процентных ставок, главной целью которого должно стать снижение уровня долговой нагрузки, а также набор мер, обеспечивающих увеличение сроков кредитования и рост доли инвестиционных кредитов в банковском портфеле.

Еще один очаг снижения доходов неожиданно возник в относительно благополучных регионах Черноземья - Белгородской, Воронежской, Орловской, Брянской областях

Со стороны производства ускорение экономики могло бы обеспечить расширение механизмов гарантирования спроса на продукцию критически важных предприятий. Широв обращает внимание на неэффективность дальнейшего накапливания резервов в условиях стагнации экономической динамики и предлагает часть резервов для поддержки несырьевого экспорта и финансирование импорта технологического оборудования.