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10.09.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родителей будут информировать о необходимых детям прививках

Текст: Александр Мелешенко

В столице к началу нового учебного года запустили первый онлайн-реестр детских прививок. Вся информация о прививках из 150 вакцин, зарегистрированных в стране, стекается в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Москва реализовала такой механизм первой.

Фото: iStock
В России стартовала прививочная кампания

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в электронной базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей, что позволяет контролировать ситуацию с вакцинацией и следить за рисками возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах.

База данных уже позволила понять, что родители 9% детей в городе полностью или частично отказались от вакцинации без серьезных на то причин, то есть без медицинского отвода от врача. "Это значит, что около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин", - говорит Хрипун.

Новый сервис позволит напоминать родителям о том, что ребенку пора сделать ту или иную прививку - они будут получать SMS- и Email-рассылки, которые сообщат не только о необходимости прививки, но и о возможных последствиях при отказе от вакцинации.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация
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