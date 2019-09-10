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10.09.2019 22:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Укол во благо

Родителям напомнят о прививке для ребенка
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 202(7960)
К началу учебного года в столице появился онлайн-реестр прививок, в который занесены данные более 1,9 миллиона детей, нуждающихся в защите от разных заболеваний. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что Москва - первый регион в стране, где создана такая единая электронная база всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ.

"Теперь у нас есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям в городе и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах", - рассказал "РГ" руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Фото: iStock
В России стартовала прививочная кампания

Благодаря этому врачи видят в режиме онлайн информацию обо всех прививках, которые делаются в городе. Они могут своевременно спланировать, когда, где и сколько детей нужно вакцинировать от той или иной инфекции. А главное, имеют возможность проинформировать об этом их родителей с помощью SMS и рассылки e-mail, а также рассказать о возможных последствиях отказа от вакцинации. Это очень важно, подчеркнул Алексей Хрипун, так как столичные медики выяснили, что мамы и папы 9% маленьких москвичей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований, то есть без медицинского отвода от врача.

Таким образом, около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых город мог бы их защитить, имея для этого полный объем вакцин.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация
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