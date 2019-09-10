Басманный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому "криминальному авторитету" и экс-владельцу футбольного клуба "Сатурн" Олегу Медведеву.

Этот человек больше известен как Олег Шишканов. Или Олег Раменский.

По данным правоохранительных органов, он известный "криминальный авторитет". Он был задержан в июле по подозрению в том, что занимает высшее положение в преступной иерархии страны. И согласно статье 210.1 УК РФ должен сидеть в тюрьме. Это новая статья закона.

С санкции суда Медведеву продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря 2019 года.

По сообщению официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.

Предполагаемый "вор в законе" Шишкан - преемник предыдущего "короля преступного мира" Шакро Молодого, который находится за решеткой по другим уголовным делам.

Следователи считают, что авторитет связан с азартными играми, организацией проституции, оборотом наркотиков и оружия.

Также следствие предполагает, что обвиняемый причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Единственный срок - за умышленное убийство - он отбывал с 1982 по 1991 год. Сидел в мордовском Дубравлаге, Владимирском централе и Чистопольской тюрьме. После выхода на свободу был "коронован" на сходке воров.