Суд удовлетворил иск к организаторам несанкционированной акции

Коптевский суд Москвы сегодня рассмотрел иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам несанкционированной акции, прошедшей в столице 27 июля.

Свои убытки предприятие оценило в 1,2 миллиона рублей. Понесло же оно их по причине того, что протестующие перекрывали дороги и в движении общественного городского транспорта из-за этого происходили сбои. Как сообщил ТАСС, суд согласился с доводами транспортников и обязал виновных выплатить штраф в этом размере.

Ответчиками по делу проходили представители радикальной оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов. Отмечу, это лишь один из исков, поступивших в суды города в ходе избирательной кампании по выборам в Московскую городскую думу. Несогласованные акции по инициативе оппозиции в прошлом августе шли в столице одна за другой. Это мешало нормальной жизни города и горожан. И ряд предприятий, наиболее пострадавших от этого, потребовали через суд возместить понесенный ими ущерб.

"Мосгортранс" среди них был первым из обратившихся в суд. Позднее его примеру последовали "Автодор", "Московский метрополитен, служба "М-такси", а так же владелец одного из ресторанов, потерявший клиентов, которые опасаясь попасть в толпу, не воспользовались ранее заказанными там столиками. В общей сложности предприятия выставили оппозиционерам счет на 13 миллионов рублей. Пока в суде рассмотрен лишь первый иск.