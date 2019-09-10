У Москвы появились аккаунты в китайских соцсетях

Москва стала первым российским городом, у которого появился официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat и туристический профайл города в китайском сервисе микроблогов Weibo. Страницы запустил столичный комитет по туризму в рамках продвижения в азиатском регионе.

Эти страницы станут помощником для индивидуальных туристов из Китая в планировании тура в Москву, рассказали "РГ" в ведомстве. На страницах в WeChat и Weibo пользователи смогут узнать историю и культурное наследие страны, посмотреть календарь событий.

Публикации на канале в WeChat и Weibo будут выходить регулярно. Здесь будет и полезная информация о том, как получить визу, где жить, что есть и что посмотреть в Москве, а также событийный календарь. Первая публикация уже рассказала о праздновании Дня города в Москве. Будет здесь и подборка новых достопримечательностей: сад "Эрмитаж", Центральный детский магазин, парк "Зарядье", дизайн-завод "Флакон" и многое другое.

По данным комитета, туристы из Китая занимают лидирующие позиции по приезду в Москву. Так, в 2018 году столицу посетили 803,6 тысяч человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Кстати

Количество ежедневных пользователей WeChat - около 1 млрд человек. В среднем пользователь проводит в приложении 90 минут в день. Weibo - платформа микроблогов, аудитория которой составляет около полумиллиона. У Weibo много общего с Twitter, однако набор функций даже шире. Например, есть функции "vlog" и "stories", которые китайцы используют в повседневной жизни чаще всего.