В ближайшие годы в столице построят и обновят многие объекты культуры

В 2018 году в Москве побывало более 23 миллионов туристов со всего мира. Многие из них посещали музеи, театры, концертные залы столицы.

Чтобы впечатления о России сохранялись как можно дольше, а богатства нашей культуры были еще доступнее для всех, Департаментом строительства Москвы до 2021 года запланированы строительство и реконструкция 19 объектов культуры.

Уже в этом году для жителей района Строгино откроет двери культурно-досуговый центр на месте кинотеатра "Таджикистан". Дизайнеры решили сохранить образ советского здания, украсив фасад нового двухэтажного центра черным мрамором и панелями "под дерево" (черный орех и белая сосна).

Функционально центр будет разделен на клубную и зрелищную части, которые соединит экспозиционная зона - 80-метровая крытая улица. Зрительный зал сможет вмещать 510 зрителей: его дополнят галереи, которые можно будет трансформировать как в удобные места для зрителей, так и в сценическое пространство для различных постановок.

- Современный культурно-досуговый центр обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и повысит уровень комфорта местных жителей, - отметил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев.

В поселке Киевский в 2019 году завершится строительство дома культуры с концертным залом: в новом здании будет заниматься местная музыкальная школа. В 2020 году новое здание, рассчитанное на 300 учеников, получит и Детская школа искусств имени Глинки, его возведут в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря. Еще два новых культурно-досуговых центра появятся в столице в 2021 году. Первый построят в Северном Бутове на улице Грина, второй появится в Бирюлеве - на месте сноса бань в Булатниковском проезде.

Для Московского зоопарка уже в 2020 году возведут новый двухэтажный входной павильон со стороны станции метро "Баррикадная" - с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми.

- Это позволит разгрузить главный вход, через который за праздничные и выходные дни в часы работы зоопарка проходит до 60 тысяч человек , а также обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности, в том числе для посетителей с детьми, детскими колясками и инвалидов, - объясняет Андрей Бочкарев.

В павильоне разместятся турникеты и кассы, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Сам вход в зоопарк расположится на втором этаже. Павильон оснастят удобными эскалаторами, установят лифты и смонтируют лестницы с пандусами.

В 2020 году новое здание, рассчитанное на 300 учеников, получит Детская школа искусств имени Глинки

Еще в 2020 году построят пешеходный мост-"волну" к зоопарку через улицу Большая Грузинская. Ажурная конструкция соединит старую и новую территории. Ее возведут рядом с существующим бетонным мостом, который сейчас перегружен. Металлические конструкции моста покрасят в белый цвет, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.

А в 2021 году в эксплуатацию введут долгожданный павильон "Ластоногие" - с комплексом уличных бассейнов и искусственной скалой. В помещениях, расположенных внутри этой скалы, комфортно будут чувствовать себя самки с детенышами. В павильоне будут жить нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также предусмотрено место для белух. Проект учитывает передовой мировой опыт содержания таких животных. Разработать его помог директор гамбургского зоопарка, известный немецкий зоолог и строитель Штефан Херинг-Хагенбек.

В 2020 году в музее-заповеднике "Царицыно" очистят знаменитые Оранжерейные пруды и вернут им исторический облик. А в музее-заповеднике "Коломенское" в районе набережной Москвы-реки появится новая площадка для фестивалей и праздников, будут обновлены инженерные сети для Этнографического центра.

В этом же году строители закончат реконструкцию Детского музыкального театра юного актера, модернизируют инженерные системы в Театре Олега Табакова и построят новую сцену для театра "Уголок дедушки Дурова". Здание под нее будет трехэтажным, а его площадь составит 4 тысячи квадратных метров. Сама сцена спроектирована в форме арены диаметром 13 метров, зрительские места - в виде амфитеатра. Кроме того, новой входной группой в 2021 году обзаведется Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской.

И, наконец, в 2023 году должны завершиться два масштабных проекта реставрации и приспособления к современному использованию зданий двух театров - Московского драматического театра имени Пушкина на Тверском бульваре и Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской. Оба театра заслужили любовь зрителя, но с каждым годом их коллективам все труднее работать и развиваться в устаревших помещениях. Театр имени Пушкина - объект культурного наследия федерального значения ("Дом жилой XVIII-XIX веков"), который состоит из нескольких зданий, построенных в разное время.

Чтобы памятник продолжал жить, историческое здание отреставрируют и оснастят новейшими инженерными системами, обновят осветительные приборы, звуковое оборудование, установят современную видеосистему.

Театр имени Маяковского тоже серьезно обновится: тут уберут аварийные постройки и восстановят утраченную историческую крышу. Кроме того, театр также оснастят современным театрально-технологическим оборудованием и построят новый корпус внутри двора.