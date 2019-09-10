Кто-то, может, недоуменно пожмет плечами: "Зачем? Ведь это не самый популярный вид спорта". Да, согласимся: футбол популярнее и, скажем так, массовее. Зато в пентатлоне у российских атлетов есть успехи, и - в отличие от "кудесников" кожаного мяча - немалые: в активе победы на Олимпийских играх (мужчины), чемпионатах Европы и мира, а также Кубках мира.
Комплекс возводят в столичном районе, который раньше назывался поселок Северный, а с середины 2000-х вошел в состав СВАО. Здесь находится и Школа олимпийского резерва по пентатлону. Мэр столицы Сергей Собянин отмечает, что комплекс в Северном уникален для России и станет первым в стране, где пятиборцы смогут тренироваться под одной крышей.
Поэтому в дальнейшем здесь планируется проводить соревнования всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также состязания по каждой из пяти дисциплин пентатлона: плаванию, фехтованию, конкуру, стрельбе и кроссу. Так что, возможно, полку последователей наших знаменитых пятиборцев Эдуарда Зеновки, Андрея Моисеева, Дмитрия Сватковского и Александра Лесуна еще прибудет.
"Учитывая то, что пятиборцы получат такой прекрасный комплекс, завоевание медалей станет для них обязанностью. А для жителей, я надеюсь, это будет дополнительная возможность заниматься спортом", - подчеркнул Сергей Собянин, ознакомившись с ходом строительства.
"Действительно, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Такой комплекс пятиборья создается впервые. Здесь разместятся и конноспортивный манеж, и стрелковый тир, и плавательный бассейн на 50 метров", - отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Новый комплекс объединил под одной крышей 50-метровый бассейн на 8 дорожек, зал "сухого плавания" для подготовительных занятий, легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал, тиры: для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками, медицинский блок, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, столовую. Здесь же полноценный манеж для конкура, небольшой предманежник для разминки лошадей и конюшня на 40 денников. В конном и легкоатлетическом манежах и в бассейне есть трибуны для зрителей. Одновременно тренироваться здесь смогут 280 человек.
Корреспондент "РГ" побывал на объекте. На сегодня основные строительные работы уже завершены. Здание оригинальное, переменной этажности. На первом этаже размещаются бассейн, конный манеж и конюшни, административные помещения и помещения допинг-контроля. На втором - тиры для стрельбы из лука и из пневматического оружия, тренажерный зал, медицинский блок, зал "сухого плавания". Третий этаж отдан тренировочному тиру (стрельба из лазерного оружия). Там же помещения для восстановления спортсменов и комнаты для персонала спорткомплекса. На четвертом этаже - легкоатлетический манеж, на пятом - помещения для спортсменов. Новый комплекс органично вписывается в ландшафт и инфраструктуру района. Все помещения спроектированы с учетом окружающей обстановки. Например, окна бассейна, выполненные как витражи, обращены на юг и обеспечат дополнительное естественное освещение. Конноспортивный манеж расположился по восточному фасаду, а окошки денников выходят на лесопарк. Административно-бытовые помещения "спрятали" в западной части, где они почти незаметны посетителям.
Спортсменам будет удобно добираться до Северного не только организованными трансферами, но и на общественном транспорте. Сообщение с "большой Москвой" скоро пополнится новыми маршрутами: в четвертом квартале откроется тактовое движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД 1 Лобня - Одинцово), проходящему в непосредственной близости. Одновременно реконструируют и железнодорожную станцию Долгопрудная - здесь построят новые и обновят существующие пути, инженерные сети и коммуникации, а также две новые платформы островного типа, надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом, в котором для удобства пассажиров будут устроены эскалаторы и лифты. До микрорайона Северный собираются протянуть и "салатовую" линию метро - станцию "Физтех", о которой мечтают студенты и преподаватели знаменитого вуза, планируют построить в 2023 году.
Северный не только получит уникальный спортивный комплекс, район и в целом активно развивается. Здесь появляются новые жилые комплексы, детские сады, школы, поликлиники, дороги общегородского и районного значения. Реализуется проект по реконструкции Дмитровского шоссе: построена развязка на его пересечении с МКАД, а также три эстакады от МКАД до границы города, магистраль расширили до пяти полос. Кроме того, в районе появились новые маршруты общественного транспорта. Скоро здесь обновят и два любимых жителями пруда - Старомарковский и пруд в Заболотье.