В столичном районе Северный завершается строительство нового спортивного комплекса для современного пятиборья.

Кто-то, может, недоуменно пожмет плечами: "Зачем? Ведь это не самый популярный вид спорта". Да, согласимся: футбол популярнее и, скажем так, массовее. Зато в пентатлоне у российских атлетов есть успехи, и - в отличие от "кудесников" кожаного мяча - немалые: в активе победы на Олимпийских играх (мужчины), чемпионатах Европы и мира, а также Кубках мира.

Комплекс возводят в столичном районе, который раньше назывался поселок Северный, а с середины 2000-х вошел в состав СВАО. Здесь находится и Школа олимпийского резерва по пентатлону. Мэр столицы Сергей Собянин отмечает, что комплекс в Северном уникален для России и станет первым в стране, где пятиборцы смогут тренироваться под одной крышей.

Поэтому в дальнейшем здесь планируется проводить соревнования всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также состязания по каждой из пяти дисциплин пентатлона: плаванию, фехтованию, конкуру, стрельбе и кроссу. Так что, возможно, полку последователей наших знаменитых пятиборцев Эдуарда Зеновки, Андрея Моисеева, Дмитрия Сватковского и Александра Лесуна еще прибудет.

"Учитывая то, что пятиборцы получат такой прекрасный комплекс, завоевание медалей станет для них обязанностью. А для жителей, я надеюсь, это будет дополнительная возможность заниматься спортом", - подчеркнул Сергей Собянин, ознакомившись с ходом строительства.

"Действительно, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Такой комплекс пятиборья создается впервые. Здесь разместятся и конноспортивный манеж, и стрелковый тир, и плавательный бассейн на 50 метров", - отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Новый комплекс объединил под одной крышей 50-метровый бассейн на 8 дорожек, зал "сухого плавания" для подготовительных занятий, легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал, тиры: для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками, медицинский блок, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, столовую. Здесь же полноценный манеж для конкура, небольшой предманежник для разминки лошадей и конюшня на 40 денников. В конном и легкоатлетическом манежах и в бассейне есть трибуны для зрителей. Одновременно тренироваться здесь смогут 280 человек.

Новый комплекс органично вписывается в инфраструктуру района Северный и спроектирован с учетом окружающей среды

Корреспондент "РГ" побывал на объекте. На сегодня основные строительные работы уже завершены. Здание оригинальное, переменной этажности. На первом этаже размещаются бассейн, конный манеж и конюшни, административные помещения и помещения допинг-контроля. На втором - тиры для стрельбы из лука и из пневматического оружия, тренажерный зал, медицинский блок, зал "сухого плавания". Третий этаж отдан тренировочному тиру (стрельба из лазерного оружия). Там же помещения для восстановления спортсменов и комнаты для персонала спорткомплекса. На четвертом этаже - легкоатлетический манеж, на пятом - помещения для спортсменов. Новый комплекс органично вписывается в ландшафт и инфраструктуру района. Все помещения спроектированы с учетом окружающей обстановки. Например, окна бассейна, выполненные как витражи, обращены на юг и обеспечат дополнительное естественное освещение. Конноспортивный манеж расположился по восточному фасаду, а окошки денников выходят на лесопарк. Административно-бытовые помещения "спрятали" в западной части, где они почти незаметны посетителям.

Спортсменам будет удобно добираться до Северного не только организованными трансферами, но и на общественном транспорте. Сообщение с "большой Москвой" скоро пополнится новыми маршрутами: в четвертом квартале откроется тактовое движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД 1 Лобня - Одинцово), проходящему в непосредственной близости. Одновременно реконструируют и железнодорожную станцию Долгопрудная - здесь построят новые и обновят существующие пути, инженерные сети и коммуникации, а также две новые платформы островного типа, надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом, в котором для удобства пассажиров будут устроены эскалаторы и лифты. До микрорайона Северный собираются протянуть и "салатовую" линию метро - станцию "Физтех", о которой мечтают студенты и преподаватели знаменитого вуза, планируют построить в 2023 году.

Кстати

Северный не только получит уникальный спортивный комплекс, район и в целом активно развивается. Здесь появляются новые жилые комплексы, детские сады, школы, поликлиники, дороги общегородского и районного значения. Реализуется проект по реконструкции Дмитровского шоссе: построена развязка на его пересечении с МКАД, а также три эстакады от МКАД до границы города, магистраль расширили до пяти полос. Кроме того, в районе появились новые маршруты общественного транспорта. Скоро здесь обновят и два любимых жителями пруда - Старомарковский и пруд в Заболотье.