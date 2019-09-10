В госпитале для ветеранов войн N2 в Кузьминском лесопарке на юго-востоке столицы открылось крупное гериатрическое отделение на 135 коек. Врачи-гериатры делают упор на лечение возрастных заболеваний.

"Население стремительно стареет во всем мире, - рассказал "РГ" замглавного врача госпиталя для ветеранов войн N2 Александр Морозов. - Именно для того, чтобы улучшить качество жизни старшего поколения, увеличить продолжительность жизни москвичей, в городе формируется система гериатрической помощи".

Чтобы попасть в новое отделение, нужно получить направление терапевта из поликлиники по месту жительства. Можно также обратиться в клинико-диагностическое отделение госпиталя, как, например, поступила Галина Червякова, обратившись с головокружением. Пенсионерке - 81. "Мне назначили обследование чуть ли не у всех специалистов. И буквально за несколько дней я забыла о головной боли. Но неожиданно для меня нашли язву и оставили тут же на лечение. Чувствую я себя тут как в санатории - отдыхаю, занимаюсь на тренажерах", - поделилась женщина.

"Мы проводим комплексную оценку здоровья пациента и разрабатываем план не только лечения, но и жизни. Ведь чем старше человек, тем больше у него страхов, мыслей о конце жизни. Вернуть уверенность в себе помогают занятия с психологами", - рассказала "РГ" врач-гериатр Марина Черняева.

Людям в возрасте 60+ полезны умственные нагрузки. Поэтому гериатры предлагают когнитивные упражнения, в числе которых сеансы релаксации и аутотренинги с психологами. Проходят тут даже получасовые сеансы виртуальной реальности в специальных 3D-шлемах, в которых пациенты путешествуют по миру, не выходя за пределы комнаты. 66-летняя Вера Фоменко гуляет по тропическому лесу и с восторгом делится впечатлениями: "Идет дождь, капли падают прямо мне на лицо..."

Пациенты путешествуют по миру, не выходя за пределы комнаты

"На днях мы показали пенсионерке пляж и море, она призналась, что была в таком месте лишь однажды в юности. Погрузившись в воспоминания, женщина даже заплакала", - рассказал технический специалист госпиталя Лев Макаров.

В Москве сейчас работают три таких гериатрических отделения: в госпитале для ветеранов войн N2 и N 3, а также в Российском геронтологическом научно-клиническом центре. В январе планируется открытие еще одного отделения - также в госпитале для ветеранов войн N1. К 2024 году геронтологические центры должны открыться во всех регионах РФ.