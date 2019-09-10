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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где искать второй Арбат?

В Москве появились новые пешеходные улицы и общественные пространства
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 203(7961)
В Москве практически полностью завершилось благоустройство 4,5 тысячи городских пространств - парков, скверов, дворов и улиц. На одних уже все готово и москвичи с удовольствием обживают новые точки притяжения, на других рабочие заканчивают последние штрихи - убирают мусор, снимают леса с отреставрированных фасадов. Корреспондент "РГ" прогулялся по нескольким благоустроенным адресам и выяснил, какие в Москве появились новые достопримечательности.
Среди небоскребов "Москвы-Сити" теперь можно отдохнуть на такой площади. Фото: Mos.ru Среди небоскребов "Москвы-Сити" теперь можно отдохнуть на такой площади. Фото: Mos.ru
Среди небоскребов "Москвы-Сити" теперь можно отдохнуть на такой площади. Фото: Mos.ru

В Таганском районе теперь есть собственная пешеходная улица - Школьная. Многим москвичам название ничего не скажет, но на деле это настоящая архитектурная жемчужина. С обеих ее сторон стоят двухэтажные старинные особняки, входящие в ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века постройки. Выглядит это удивительно - вокруг советские панельные многоэтажки и стеклянные высотки бизнес-центров, а между ними чудом уцелевший островок старины. У каждого дома похожая структура - два этажа и въездные ворота для лошадей. Дело в том, что много лет назад здесь останавливались обозы, шедшие по Владимирской дороге, которую сейчас называют шоссе Энтузиастов.

Фото: mos.ru
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Превратить эту улицу во второй Арбат хотели еще в 1980-е годы - тогда на ней даже запретили сквозное движение, а посреди проезжей части поставили фонари. Но машины никуда не делись, и улица просто превратилась в большую парковку. Но в этом году все изменилось. Автомобилям сюда теперь не заехать - проезд надежно закрыт. Для пешеходов установили новые скамейки, разбили газоны и цветники, поставили фонари в старом стиле и убрали все провода под землю. Всю улицу замостили белой гранитной плиткой, сохранив в отдельных местах фрагменты брусчатки XIX века.

В минувшие выходные на улице уже отметили День города, да и в будни здесь хватает гостей - гуляют школьники и мамы с детьми, а взрослые предпочитают ходить по этой улице к метро или на работу. Этот пример благоустройства примечателен еще и тем, что находится Школьная за пределами центра и Садового кольца у станций метро "Римская" и "Площадь Ильича".

Два новых необычных пространства появились у делового комплекса "Москва-Сити" и у стен Политехнического музея. В последнем случае можно даже говорить о появлении еще одной пешеходной улицы. Дело в том, что у фасада "Политеха", выходящего на Лубянку, теперь есть амфитеатр - площадь, от которой вверх расходятся ступени-трибуны. Там планируют устраивать спектакли, читать лекции и проводить другие активности. Но амфитеатр не замкнут - от него вдоль нижнего этажа музея уходит прогулочная галерея, которая ведет прямо к Ильинскому скверу. Причем она расположена в углублении, то есть когда вы идете - с одной стороны от вас стена и окна музея, а с другой - скамейки и лестницы, ведущие наверх, на Новую площадь. Над галереей перекинуты мостки, по которым можно зайти в сам музей. При этом реконструкция музейного комплекса завершится только в следующем году - тогда новое общественное пространство превратится в единое целое с самим музеем.

Отдохнуть в другом амфитеатре теперь могут сотрудники небоскребов "Москва-Сити". Новую городскую площадь сделали недалеко от выхода со станции метро "Выставочная" и пешеходного моста "Багратион". Там стало больше зелени, заработал светомузыкальный фонтан, появилась большая белоснежная пергола, а отдохнуть теперь можно на ступеньках амфитеатра.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Новый облик получили и десятки других улиц, площадей и парков столицы. Гораздо приятнее гулять теперь, к примеру, на Рождественке и прилегающих переулках. Раньше там были узенькие тротуары, а свободное пространство занимали парковки. За лето пешеходные дорожки расширили, для машин обустроили аккуратные парковочные карманы, старые опоры освещения заменили на элегантные фонари, а провода убрали под землю.

Похожим образом преобразилась и улица Чаплыгина, затерянная среди переулков у Чистых прудов. О ней мало кто знает, а меж тем на ее протяжении уместилась масса доходных домов и старинных особняков, заслуживающих внимания. Осматривать их теперь гораздо комфортнее - пешеходные дорожки расширили и замостили, а фасады привели в порядок. Один из расположенных здесь домов, кстати, особенно интересен будет любителям сериалов - особняк под номером 11 обычно появляется в начале ситкома "Моя прекрасная няня".

С Политехнического музея сняли строительные леса, а прямо перед ним открыли амфитеатр. Фото: Сергей Михеев/РГ
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