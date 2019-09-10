В столице ввели в эксплуатацию уникальный объект - самую большую в стране школу на 2500 мест - в новом жилом квартале, который строится на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).

Площадь огромного учебного здания составила 40 тысяч квадратных метров. До этого момента самая большая школа страны была в Некрасовке - она тоже возведена недавно, ее ввели в эксплуатацию в 2017 году. Сейчас она со своей вместимостью 2100 учеников занимает второе место.

Огромное четырехэтажное здание новой школы состоит из блоков: блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивная зона. Для начальной и старшей школы обустроили отдельные внутренние дворы с площадками, где можно побегать, заняться спортом или просто отдохнуть. В школе смогут учиться дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата: здесь есть шесть лифтов и удобные пандусы по всей территории.

Для начальной школы в группах "продленки" оборудованы универсальные комнаты и несколько спален, где можно и отдохнуть, и позаниматься.

В новой школе будет работать детский технопарк "Кванториум". После уроков ученики смогут проводить здесь разнообразные эксперименты, узнают, что такое лазерные технологии и как строится виртуальная реальность, будут осваивать прикладную космонавтику и судостроение, изучать свойства наноматериалов и микробиологию.

На базе технопарка будут проводить занятия по исключительно востребованной и увлекательной дисциплине - робототехнике. На них школьники смогут попробовать себя в техническом творчестве, совмещающем в себе инжиниринг, искусство и математику. В учебной лаборатории ребят научат, как собрать простейшие медицинские приборы, которые измеряют биологические сигналы организма: мышечную активность, биоэлектрическую активность сердца, головного мозга.

Школьники смогут воспользоваться современной и мощной вычислительной техникой, для них закуплены робототехнические конструкторы

- Учебное заведение оснащено современным оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического развития, - отмечает руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В компьютерных классах школы установлены интерактивные панели с проектором. Работать ученики будут на удобных мобильных ноутбуках. В экспериментальном учебном центре открываются специализированные классы естественных наук, лекционная аудитория на 70 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций и уроков труда.

В большом школьном спортзале можно сыграть не только в традиционные волейбол и баскетбол. Он полностью укомплектован для игры во флорбол (хоккей в зале): тут есть специальные сетки для ворот, клюшки и мячи.

А чтобы заниматься с несколькими классами одновременно, в зале установлен разделительный занавес на электроприводе - он отделяет одну зону от другой. В школьной столовой будет не один, а сразу два обеденных зала. Для младших классов - на 400 мест, для старшеклассников - на 800 мест.

Театральный зал школы - тоже самый большой в России, на 1040 мест - оборудован современной акустической системой и профессиональным осветительным оборудованием. Сюда привезли интереснейшие музыкальные инструменты: балийский ксилофон, большой гонг, звучащие чаши. Не говоря уже о традиционных - таких как аккордеон, барабан, бубен, гитара, пианино, скрипка, рояль и т.д.

Чтобы детям было легче и интереснее ориентироваться в "школьном городе", для них установлены сенсорные панели навигации - похожие на те, что стоят в самых больших торговых центрах. С их помощью и дети, и преподаватели, и гости смогут найти дорогу к любому школьному помещению.

В зависимости от демографических реалий дошкольные отделения легко превратятся в помещения для начальных классов - и наоборот

С начала года департамент строительства обеспечил ввод 4 объектов образования: трех детских садов и учебного корпуса. Введена в эксплуатацию уникальная школа на 2500 мест на территории промзоны ЗИЛ, которая стала самой большой в России.

Обычные уроки здесь проходят в универсальных кабинетах, а еще в трех, по естественным наукам, ученики могут сами провести опыт. Есть четыре кабинета иностранного языка, две мастерские, кабинет технического черчения и рисования. В школьной библиотеке предусмотрены читальный зал и медиатека.

2,5 тысячи учеников примет самая большая школа страны, которую построили в столице

А еще на базе нового корпуса создан настоящий IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий.

Здесь школьники смогут воспользоваться современной и мощной вычислительной техникой, для них закуплены робототехнические конструкторы, наборы по микроэлектронике и мехатронике; также полигон оснащен модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

А после уроков подростков ждут кабинеты юннатско-биологической деятельности, астрономии, лингафонный класс и фотокиностудия: внеклассной активности здесь уделили особое внимание. Также тут работают медкабинет первой помощи, логопед и психолог.

До конца года будут введены в эксплуатацию еще семь объектов образования: пять детских садов и два комбинированных блока начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест в районах Южное Бутово и Куркино. Они будут трансформируемыми: в зависимости от демографических потребностей дошкольные отделения легко превратятся в помещения для начальных классов и наоборот.

- Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы за последние годы построили несколько сотен зданий образовательных учреждений. Однако потребность в них постоянно увеличивается - строятся жилые дома, рождаются маленькие москвичи, - констатирует Андрей Бочкарев. - И, конечно, нужно помимо вложений в содержание образования строить новые здания. И мы будем это делать с наивысшим качеством и в сроки.