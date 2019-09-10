В исследовании уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира, подготовленном специалистами компании PwC, Москва была названа городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой.

Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа), заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (третий слева) и руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев (справа) проинспектировали строительство Дворца водных видов спорта в Лужниках. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

О том, как удалось достичь такого результата, а также о планах по строительству новых школ, больниц, стадионов "РГ" рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Андрей Юрьевич, аналитики PwC назвали Москву мировым лидером в развитии социальной инфраструктуры. Чем, на ваш взгляд, российская столица заслужила такую оценку?

Андрей Бочкарев: Мне кажется, это объективная и справедливая оценка. За последние годы нам удалось совершить настоящий прорыв в развитии социальной инфраструктуры. Построены и реконструированы сотни самых разных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры, спортивных комплексов. Приведу только два примера - школы и детские сады. За последние восемь лет в рамках Адресной инвестиционной программы было возведено 65 школьных корпусов. Что касается детских садов, мы за счет средств городского бюджета построили 167 дошкольных учреждений. Просто представьте себе эти масштабы. Добиться такого впечатляющего результата удалось благодаря слаженным действиям столичного правительства, стройкомплекса, а также пристальному вниманию к этой задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Как итог, в столице удалось свести к минимуму очереди в детские сады и школы. Так что нет ничего удивительного в том, что международные аналитики так высоко оценили нашу работу.

Недавно начался новый учебный год. Сколько новых школ и детских садов приняли ребят?

Андрей Бочкарев: В этом учебном году, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, столичная система образования поставит рекорд - школьные и дошкольные учреждения будет посещать около полутора миллионов детей. За десять лет их число выросло на треть. Всем детям мы обеспечим современные, комфортные и безопасные учебные места. В этом году к Дню знаний мы ввели в эксплуатацию 11 объектов образования: в столице открылись четыре детских сада, два учебных корпуса и одна школа, которые были возведены за счет средств городского бюджета. В сентябре завершено строительство школы на 2,5 тысячи мест в совершенно новом и перспективном жилом районе, который создается на территории промзоны завода ЗИЛ. Это самая большая школа в России и, возможно, самая современная. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще пять детских садов и два блока начальных классов. Каждая школа и каждый детский сад по-своему уникальны, мы всегда учитываем потребности жителей каждого конкретного района и везде соблюдаем высокие стандарты комфорта и безопасности и для детей, и для работников.

Сверстаны ли планы по объектам образования на ближайшую перспективу?

Андрей Бочкарев: Всего до 2022 года, включая нынешний, запланировано строительство еще 26 детских садов на 6 170 мест, 50 школ и блоков начальных классов на 28 300 мест. И это практически полностью покроет потребности столицы в учебных местах, по крайней мере на ближайшие годы.

До 2022 года запланировано строительство еще 26 детских садов и 50 зданий для школ, что полностью покроет потребности столицы на ближайшие годы

Для москвичей не менее важны и объекты здравоохранения: поликлиники, больницы поблизости от дома. Какие объекты появятся в столице в ближайшее время?

Андрей Бочкарев: В Коммунарке мы строим большой многофункциональный медицинский комплекс с больничными корпусами и приемным отделением. Недавно его посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в последние годы в нашей стране и в Москве ничего подобного не строили. Комплекс будет оснащен современным оборудованием, здесь будет применяться продуманная система маршрутизации пациентов. Он обеспечит жителей Новой Москвы высококачественным и высокотехнологичным медицинским обслуживанием.

В этом году планируем сдать первую его очередь - более 80 тысяч "квадратов", в следующем году - вторую, на 70 тысяч. Первых пациентов больница примет уже в начале следующего года.

Новые детские площадки радуют и малышей, и родителей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В ближайшие годы будем активно продолжать работу по строительству новых корпусов больниц и новых поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи. В планах также создать сеть специализированных отделений скорой медицинской помощи в стационарах. Смысл в том, чтобы пациенты не ждали часами в приемном покое, пока их отправят на обследование или операцию, которые проводятся, зачастую, в другом здании. Кабинеты УЗИ или МРТ, перевязочные и операционные будут находиться там, куда привозят больных.

Всего в этом году в Москве планируется сдать четыре поликлиники, три подстанции скорой помощи и один больничный корпус, а в ближайшие пять лет в городе построят свыше 40 объектов здравоохранения: это 24 поликлиники, девять больничных корпусов, пять подстанций скорой медицинской помощи и столько же скоропомощных стационаров.

Как на сегодня продвигается программа реновации?

Андрей Бочкарев: В целом реновация набирает обороты. Уже определена 351 стартовая площадка для строительства новых домов общей площадью свыше пяти миллионов квадратных метров. При этом данный список не окончательный и будет постепенно пополняться. С начала программы введено в эксплуатацию 47 домов, в процессе строительства находятся еще 123 жилых дома. Кроме этого, с начала этого года мы уже завершили строительство 8 жилых домов. Надеемся, что до конца года сдадим еще шесть новостроек.

Расскажите о строительстве спортивных объектов в столице. Какие планы у департамента в этом направлении?

Андрей Бочкарев: В Москве за последние годы введены важные объекты - спортсменов и зрителей принимают реконструированные стадионы "Динамо", "Лужники", "Спартак", "ЦСКА". К чемпионату мира по футболу, который проходил летом прошлого года, открылось несколько тренировочных полей при спортивных школах. Набранный темп снижать не собираемся.

Мы не просто сносим старые жилые дома и строим новые, но создаем и всю социальную инфраструктуру

Более 30 спортивных объектов будет возведено в столице в ближайшие три года за счет средств городского бюджета. Их общая площадь составит порядка 226 тысяч квадратных метров. В этом году мы введем в эксплуатацию 11 спортивных объектов. Два футбольных поля появятся в Студеном проезде и на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской. Кроме того, сдадим шесть спортивных и один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также два ВМХ-велодрома. В следующем году начнется строительство Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники". Построить его планируем в северной части Лужников неподалеку от футбольных полей. Здание будет разделено на две части - для самбо и для бокса.

Спортплощадки появятся прямо возле новых домов. Фото: Аркадий Колыбалов

На территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" появится универсальный спортивный комплекс. Мы рассчитываем, что он станет настоящим центром притяжения для жителей близлежащих районов. Там будут тренировочные и соревновательные залы, бассейн, каток, а заниматься можно будет самыми разными видами спорта - от художественной гимнастики и единоборств до хоккея, фигурного катания и шахмат. Посещать его смогут и взрослые, и дети. За одну смену комплекс сможет принять 300 человек. Открыть его мы планируем в 2022 году.

Сфера культуры наверняка не останется без вашего внимания?

Андрей Бочкарев: Безусловно, мы уделяем ее развитию много времени и сил. В ближайшую пятилетку планируется построить и провести реконструкцию 19 объектов культуры. В списке знаковые для города места: новые здания для Детского музыкального театра юного актера, театра "Уголок дедушки Дурова", Детской школы искусств имени Глинки, объекты Московского зоопарка: новый входной павильон со стороны станции метро "Баррикадная", пешеходный мост через улицу Большая Грузинская и павильон "Ластоногие", а также новая входная группа для "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына" на Нижней Радищевской. Также у нас в планах два масштабных проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию зданий двух театров - Московского драматического театра имени Пушкина на Тверском бульваре и Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской.