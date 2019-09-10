В Нововоронеже прошел турнир по баскетболу среди школьников

На нововоронежском многофункциональном спортивном комплексе "Старт" прошел Открытый турнир по баскетболу 3х3 "Планета баскетбола - Оранжевый атом" среди девушек и юношей 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. Организаторами стали Концерн "Росэнергоатом", центр спортивной подготовки "Динамо-Росэнергоатом", Нововоронежская АЭС, администрация городского округа город Нововоронеж.

В открытом чемпионате приняли участие 32 баскетбольные команды от нововоронежских школ и гости из Хохольского района.

Турнир проходил на открытом 5 сентября 2019 года новом уникальном баскетбольном стадионе с современным шведским покрытием, удобными раздевалками, всем необходимым оборудованием, антивандальными трибунами для болельщиков почти на 500 мест и профессиональным светом. Подобный стадион уже пятый среди городов присутствия атомных электростанций и его по праву можно назвать лучшим.

"Хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Самое главное, что этот объект создан для всех любителей баскетбола, для школьников, жителей города и Воронежской области. Начинающие баскетболисты пришли сегодня к себе домой. Живите в этом доме дружно, берегите его, будьте успешными и счастливыми. Удачи на вашем спортивном пути", - отметил почетный гость турнира, исполнительный директор Ассоциации президентов Федерации баскетбола Центрального федерального округа Виктор Бычков.

"Это отличный спортивный кластер. Думаю, многие родители будут рады, что этот объект появился. Они приведут сюда своих детей и смогут приобщить их к здоровому образу жизни. С такими спортивными объектами здесь не только могут, здесь обязаны вырасти новые олимпийские чемпионы", - сказал мастер спорта международного класса, руководитель отдела регионального развития Российской Федерации Баскетбола Владимир Дячок.

После напряженной борьбы победу одержали:

- среди девушек 2002-2003 г.р. - команда нововоронежской СОШ № 2;

- среди девушек 2004-2005 г.р. - команда нововоронежской СОШ № 4;

- среди юношей 2002-2003 г.р. - команда нововоронежской СОШ № 4;

- среди юношей 2004-2005 г.р. - команда нововоронежской СОШ № 1;

Стоит отметить, что после турнира руководство города, Нововоронежской АЭС совместно с администрацией Воронежской области и департаментом физической культуры и спорта Воронежской области приняли решение о создании в Нововоронеже Международного центра баскетбола 3х3 под патронажем Российской и Международной Федераций Баскетбола.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.