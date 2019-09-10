В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать

Очень редкий гриб - млечник древесинный - был обнаружен в Московской области экологами природоохранного фонда "Верховье".

По словам специалистов, такие грибы съедобны, но срезать их нельзя - из-за своей редкости древесинный млечник имеет охранный статус и занесен в Красную книгу Подмосковья.

Прежде экологи видели млечники древесинные только в лесах Одинцово и Черноголовки. Теперь же нашли новые места обитания - в Клину и Сергиевом Посаде. Древесинными этот вид млечников назван потому, что их ножки и шляпки имеют темный цвет древесины. Кстати, млечники древесинные - представители того же вида грибов, что и любимые многими грузди и гладыши.