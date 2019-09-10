Новости

Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за бой против Порье 14:42
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной 14:42
В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать 14:39
Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, пропавших 11 дней назад 14:31
Жителей Югры в лесу напугал медведь 14:23
В Кузбассе полицейские исполнили мечту тяжелобольного мальчика 14:23
Лукашенко и Патрушев обсудили вопросы международной безопасности 14:21
Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по газопроводу OPAL 14:20
АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам "драйверской" Lada Granta 14:05
Макей обсудил перспективы отношений между Минском и Брюсселем 14:04
Ушел из жизни почетный президент Федерации спортивных журналистов Игорь Масленников 13:57
В Ростове в аварии с автобусом пострадали пять человек 13:57
ФНС рассказала о новом виде мошенничества 13:54
Спустя 33 года Эдди Мёрфи вновь встретил "золотого ребенка" 13:41
Под Волгодонском загорелся полигон бытовых отходов 13:39
Отряд Северного флота поднял флаг в самой северной точке Евразии 13:35
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери 13:34
У Москвы появились аккаунты в китайских соцсетях 13:28
Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом 13:28
Главы МИД России и Эфиопии обсудили заключение соглашений в сфере ВТС 13:27
В Костроме влюбленных наркодилеров поймали после 1,5 лет поисков 13:25
Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов объявили в Торонто о запуске хоррора 13:24
Лукашенко привел в пример отношения Беларуси и России другим странам 13:22
Спасенную на Вологодчине девочку переведут в обычную палату 13:19
В Севастополе взрывотехники "Беркута" обезвредили бомбу времен войны 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 14:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Очень редкий гриб - млечник древесинный - был обнаружен в Московской области экологами природоохранного фонда "Верховье".

Фото: EduardSV/iStock
Как правильно собирать и выбирать грибы

По словам специалистов, такие грибы съедобны, но срезать их нельзя - из-за своей редкости древесинный млечник имеет охранный статус и занесен в Красную книгу Подмосковья.

Прежде экологи видели млечники древесинные только в лесах Одинцово и Черноголовки. Теперь же нашли новые места обитания - в Клину и Сергиевом Посаде. Древесинными этот вид млечников назван потому, что их ножки и шляпки имеют темный цвет древесины. Кстати, млечники древесинные - представители того же вида грибов, что и любимые многими грузди и гладыши.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Правительство выступило против смягчения статьи УК о хранении наркотиков
Рада приняла закон об импичменте президента
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре