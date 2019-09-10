Воробьевым горам вернут статус спортивного сердца столицы

Пролетаю по канатной дороге с Воробьевых гор к Лужникам и любуюсь Москвой. Практически под трассой канатки идет строительство нового большого трамплина. А я ведь еще помню трамплин старый, с которого благодаря искусственному покрытию можно было прыгать даже летом.

Не была здесь страшно вспомнить сколько! Как все изменилось! А ведь в свое время этот район был для меня, как сейчас принято говорить, культовым. В конце семидесятых два раза в год - на 9 мая и 7 ноября - родители возили меня сюда смотреть салют. А в начале восьмидесятых на местных склонах отец тщетно пытался поставить мне технику катания на горных лыжах. Тогда в Москве горнолыжных трасс было раз-два, и обчелся. И здешние были самыми лучшими. Однако и они, и знаменитый трамплин со временем пришли в упадок. Деградацию спортивных сооружений мы, студенты МГУ, наблюдали воочию: по местным склонам преподы со спорткафедры регулярно гоняли нас до седьмого пота...

И вот теперь правительство Москвы возрождает здесь кластер зимних видов спорта. Недавно стройку осмотрел мэр столицы Сергей Собянин и остался доволен темпом и качеством работ. "Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - подчеркнул градоначальник и добавил, что завершить строительство и благоустройство планируется уже в 2020-2021 годах.

А сделать предстоит немало, хотя часть проектов уже претворена в жизнь. Так, в конце 2018 года здесь открыта канатная дорога, связавшая олимпийский комплекс "Лужники" с улицей Косыгина. Этим необычным для столицы видом транспорта воспользовалось уже более 850 тысяч человек. Московская канатка уникальна для России.

По малому кругу от станции Новая Лига до Воробьевых гор зимой здесь будут вращаться кресла, поднимающие горнолыжников к месту старта, а по большому кругу от Воробьевых гор до Лужников уже курсируют гондолы для туристов.

В 2020 году планируется завершить восстановление горнолыжного трамплина К-72, а на самом его верху открыть смотровую площадку. Помимо большого трамплина будут обустроены еще три малых - на 10, 20 и 40 метров - для тренировок юных спортсменов.

Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы, завершить его строительство планируется в 2020-2021 годах

За счет средств городского бюджета - заказчик работ Департамент строительства Москвы - и частных инвестиций в кластере появятся три горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 метров, трамплин для сноуборда Big Air, лыжная трасса, ролледром (каток), санная трасса, бугельный подъемник, зиплайн (спуск по стальному тросу), веревочный парк.

Горнолыжные трамплины на Воробьевых горах будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта (FIS). Это позволит проводить здесь соревнования самого высокого уровня.

Город возводит новые спортивные объекты,чтобы больше москвичей приобщалось к физкультуре

Что же касается спусков для горных лыж и сноуборда, то здесь в свободное от тренировок профессиональных спортсменов время смогут кататься все желающие. Разумеется, реконструкция и новое строительство спортивных объектов столицы не ограничиваются лишь Воробьевыми горами. На другом берегу Москвы-реки, в Лужниках тоже кипит работа. Здесь реконструируется универсальный спортивный зал "Дружба": фактически на его месте появится современный многофункциональный комплекс, вмещающий более трех тысяч зрителей. При этом "Дружба" сохранит свой уникальный архитектурный облик. Уже в 2020 году здесь планируется провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Всего же на территории Лужников строится и реконструируется более десяти различных спортивных объектов. Это и ледовый дворец "Кристалл", и теннисный клуб, и Дворец единоборств. В многофункциональном плавательном центре оборудуются три бассейна и аквапарк: каждый день центр сможет принимать до 10 тысяч человек.

И в ориентации спортивных объектов на такую массовость нет никакого лукавства или гигантомании: в столице с каждым годом увеличивается число поклонников здорового образа жизни. И новые спортивные объекты город возводит не только для проведения чемпионатов высокого уровня, а в большей степени для того, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к физкультуре и спорту. А главное - москвичам вовсе не обязательно далеко ехать, чтобы поддерживать мышцы в тонусе: все больше мест для занятий физкультурой и спортом появляются в каждом районе. Например, уже сдан физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Косино-Ухтомском (ВАО). Жители Митино (СЗАО) в декабре также смогут начать тренировки в своем новом ФОКе. И так везде: ведь в движении - жизнь.