Жара в Москве продержится до пятницы

Согласно прогнозам метеорологов, жаркая погода днем (до +25 градусов) в столичном регионе простоит по пятницу включительно. Об этом "РГ" сообщили Метеобюро Москвы и области.

Так по прогнозам метеорологов, сегодня днем в мегаполисе воздух прогреется до +24…+25 градусов. Осадков не ожидается, а ветер в порывах не сильнее 5 м/с. Похожая картина погоды ожидает москвичей в среду и четверг. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, подобный температурный фон выше нормы на 5-6 градусов и больше соответствует июлю, чем середине сентября.

В пятницу будет не выше +24, но возможны в вечерние часы кратковременные осадки. А в выходные дни погода испортится под воздействием нового циклона. Так, днем не выше +17…+19, зарядят дожди, а ночью воздух остынет в городской черте до +3…+7, а по области возможны заморозки до -2.