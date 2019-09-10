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10.09.2019 12:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Инвалид-колясочник из Приамурья совершил прыжок с парашютом

Текст: Дина Непомнящая

Прыжок с парашютом в тандеме с инструктором совершил инвалид-колясочник из Амурской области Михаил Гладышев в рамках акции "Небо для всех", организованной региональным отделением ДОСААФ.

Для мужчины это не первое знакомство с таким экстремальным занятием, сообщили в пресс-службе областной администрации. Он бывший морской пехотинец, и на его счету несколько одиночных прыжков. Последний из них - в 2006 году. Потом Михаил получил травму и уже семь лет прикован к инвалидному креслу. Признается: если бы не она - до сих пор продолжал бы прыгать.

Фото: iStock
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Акция помогла амурчанину вернуть себе небо. Как и положено, перед прыжком он прошел медосмотр, подготовку и инструктаж. Потом ему помогли забраться в самолет и пристегнули к опытному инструктору. Коляска осталась на земле, а бывший пехотинец поднялся на высоту 2 800 метров, откуда и совершил прыжок. Его длительность составила больше 30 секунд.

- Это своего рода преодоление себя. С такой высоты я никогда не прыгал. Конечно, я испытывал волнение перед прыжком, как и раньше, но в этот раз эмоции в 100 раз сильнее, чем прежде, - рассказал Михаил Гладышев.

- Этот опыт был удачным. Все прошло хорошо, Михаил был очень рад. Его я выбрал не случайно, потому что я его обучал прыжкам с парашютом, когда он был еще курсантом. После его пилотного прыжка считаю, что наша акция "Небо для всех" будет успешной, - отметил руководитель регионального отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

Дарить всем небо в амурском ДОСААФ планируют продолжить. Тем более что ограничений для прыжка практически нет. Запрет лишь для тех, кто имеет психические расстройства или весит больше 100 килограммов.

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