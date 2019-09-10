На Комсомольск-на-Амуре обрушился тайфун "Линлин"

Из-за влияния тайфуна "Линлин" в Комсомольске-на-Амуре за один день выпала месячная норма осадков - 83 миллиметра, сообщили в администрации города.

"В связи с тем, что ливневые и канализационные системы в превентивных целях были закрыты, они не успевают пропустить весь объем воды", - заявили в региональном главке МЧС.

Затопило дороги, дворы многоквартирных домов, местами уровень воды доходит до метра. Подтопленными оказались подвалы сотен жилых домов. Существенно поднялся уровень воды в ручье Теплый ключ. Вода перелилась через реконструируемый участок улицы Лазо, вышла на Северное шоссе, на территорию зооцентра "Питон" и зашла в поселки Победа и Парковый. В последнем жителей попросили быть готовыми к возможной эвакуации.

Сегодня в Комсомольске пришлось временно закрыть детские сады №134, 25, первый корпус детского сада №100, школу №32 и Инженерную школу, из-за того, что грунтовые воды залили подвальные помещения в зданиях учреждений. В связи с переливом Амура на Хорпинском шоссе изменили движение автобуса маршрута №28.

Кроме того, из-за тайфуна "Линлин" пик паводка, который должен был подойти к городу в воскресенье, отодвинулся на несколько дней. Как сообщили РИА Новости в гидрометцентре, теперь спад воды в Амуре может начаться не раньше 11-12 сентября.

К утру 10 сентября, согласно данным Управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре, вода в реке поднялась еще на 12 сантиметров и дошла до отметки 827 сантиметров.