На Сахалине двое мужчин вышли в море на надувной лодке и пропали

Двое мужчин вышли в море на одноместной надувной резиновой лодке в районе села Серные Источники Холмского района Сахалинской области и не вернулись. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, информация об этом поступила от очевидцев происшествия.

Холмским спасателям и сотрудникам ГИМС, выехавшим в Серные Источники сразу после тревожного сигнала, не удалось найти пропавших. Сейчас к поискам подключились и сотрудники полиции.

Выяснилось, что мужчины - жители Холмска. Одному из них 35 лет, второму - 36. Выходя в море, они нарушили правила безопасности.